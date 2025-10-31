為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹市光復路瓦斯外洩「逾1年未修復」 曾資程：市府難辭其咎

    2025/10/31 15:00 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市光復路二段瓦斯外洩逾1年未修復，市議員曾資程認為中油與市府都難辭其咎。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復路二段瓦斯外洩逾1年未修復，市議員曾資程認為中油與市府都難辭其咎。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復路2段瓦斯外洩超過1年未修復，市議員曾資程說，接到市民投訴後，除中油視公安於無物，市府產發處也難辭其咎，要求市府與中油都應及時處理，不要等到災害爆發才亡羊補牢。對此，市府已要求中油公司需在11月完成修漏。

    曾資程說，光復路2段一帶，民眾1年多來多次反映空氣中瀰漫瓦斯味，居民憑嗅覺，協助消防人員找出地下天然氣外洩點，瓦斯偵測儀當場閃紅燈警報響起，證實有漏氣，但距首次通報消防局已超過4個月，中油以汰換管線發包中為由拖延不修，至今未見任何開挖與搶修動作。依據消防局回報資料，早在今年6月18日已偵測到高達6040ppm至8053ppm的瓦斯濃度，確認屬中油管線範圍，但中油僅以1年前已報修、待修回覆，迄今毫無實際進度。

    更離譜的是，中油甚至在10月底仍表示年底後才會更換管線，這樣的拖延態度，形同將公共安全置於險境。他認為，中油公司身為國營企業，應以安全為首要責任，卻對民眾長期通報置若罔聞，視公安於無物，有如讓市民生活在潛在爆炸風險下，實屬怠忽職守。而市府主管機關產發處僅留於協調中油盡速處理的書面交辦，缺乏積極監督與督促作為。他認為，瓦斯外洩並非小事，是公共安全與生命財產的警訊，要求市府明確訂出修復時程與監督機制，確保市民居住安全。

    新竹市光復路二段瓦斯外洩逾1年未修復，市議員曾資程認為中油與市府都難辭其咎。（照片取自曾資程臉書）

    新竹市光復路二段瓦斯外洩逾1年未修復，市議員曾資程認為中油與市府都難辭其咎。（照片取自曾資程臉書）

