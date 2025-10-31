中研院科普活動前進新竹！ 探索農生科技與人文歷史

中研院科普活動將前進新竹辦理。（資料照）

由中央研究院舉辦的科普活動「中研講堂」，預定11月12日於竹東高中舉辦第14場活動。院方說明，主題將從農生科技與人文歷史雙重面向切入，邀請民眾一同思考如何面對未來，科學又如何能為人類提供關鍵解方。活動自今日起開放報名，名額有限。

院方說明，此次演講特別邀請到中研院生命與人文領域，具深厚學術背景的2位研究人員，第一場由農業生物科技研究中心特聘研究員兼主任葉國楨主講「氣候變遷與農業的未來：從科技創新看永續農業的可能」。從極端寒流、長期乾旱、暴雨災情到水資源短缺，台灣農業正面臨嚴峻挑戰，同時還要因應全球市場壓力與病蟲害蔓延。面對困境，帶領大家走進「未來農業」的現場，介紹如何透過基因編輯、生物科技與永續耕作模式，打造更具韌性與效率的農業系統。

第二場由近代史研究所研究員兼所長雷祥麟主講「如何發現一個好問題？科學如何獲得文化權威？」。在AI的時代，人類最珍貴而無可取代的能力，就是提出問題。那麼如何發現問題呢？透過一幅20世紀描繪清宮觀測日蝕的插圖為起點，分享如何從看似平凡的細節中，找到改變歷史書寫的「好問題」，進而說明現代科學如何在清末逐漸取得前所未有的文化權威，人們開始相信講求證據、邏輯、實驗的科學根據。

中研院自107年起舉辦「中研講堂」至今，已走訪全台多個縣市，用最親近的語言把尖端科學帶到學生與民眾眼前。今年新竹場，是跨越自然與人文科學的知識饗宴。邀請關心氣候、糧食，還是對科學啟蒙與文化交會感到好奇的民眾共襄盛舉。

