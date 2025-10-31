為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「燕圾湖」被爆廚餘水外溢！ 中市府喊冤是下雨積水

    2025/10/31 14:57 記者蔡淑媛／台中報導
    議員江肇國指霧峰掩埋場空拍照，覆土區域已有明顯水源溢流。（江肇國提供）

    議員江肇國指霧峰掩埋場空拍照，覆土區域已有明顯水源溢流。（江肇國提供）

    台中市府12處掩埋場倒廚餘被倒成「廚餘海、燕圾湖」，其中霧峰掩埋場覆土區域被指已有明顯水源溢流，而且現場相當惡臭，對此，台中市副市長鄭照新解釋，廚餘經覆土仍會冒水，但都在掩埋場內，照片坑洞以外的水，並非掩埋坑冒水的溢出，而是前幾天台中下雨在低漥處沉積的雨水，不是掩埋坑覆土後有外溢。

    議員江肇國拿出霧峰掩埋場空拍照片指出，霧峰掩埋場覆土區域已有明顯水源溢流，旁邊即是烏溪，下游連接阿罩霧圳，「大家都在擔心這些廚餘水會污染水源！」並展示第二張照片，場內上下溝渠皆出現積水與滲流，並警告這些高含水量的廚餘液、再混上焚化爐底渣，已成雙重污染。

    對此，環保局主秘江明山表示，台中市衛生掩埋場覆土皆依一般衛生掩埋場規定，覆土選擇粒徑小的砂土，有防臭和氣密的效果，環保局依規定選擇土方適用，由於廚餘有流水性，含水粒高，用砂士覆蓋，經過一段時間沈殿，覆土厚度夠，經過一個晚上，土石比較重會沈到廚餘下，廚餘上面就會冒水，這是現在會遇到的情形。

    江明山強調，但廚餘冒浮的水都在掩埋坑裡面，坑裡也有不透水布，絕對不會有外溢的現象，針對霧峰掩埋場範圍大，前幾天下雨，掩埋坑外低漥地區會積雨水，不是廚餘水溢流。

    鄭照新補充說，霧峰掩埋場外積水，並非掩埋場覆土後有外溢，是前幾天台中下雨積水，並非掩埋坑覆土後有外溢，強調台中市原來12處掩埋場減為3處，都依中央指引覆土，50公分廚餘，配上30公分覆土，都有按規定來執行，有問題會來找解決之道；另9處掩埋坑底下有不透水布，有人誤以為沒有，再次聲明這9處掩埋坑，都有不透水布，也已覆土完成。

    另針對廚餘冒水問題，江明山也呼籲民眾幫忙，在家裡能盡量瀝乾廚餘，會減少廚餘水上浮的問題。

    鄭照新解釋，廚餘經覆土仍會冒水但都在掩埋場內，照片坑洞以外的水，是前幾天台中下雨積水。（記者蔡淑媛攝）

    鄭照新解釋，廚餘經覆土仍會冒水但都在掩埋場內，照片坑洞以外的水，是前幾天台中下雨積水。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播