「燕圾湖」被爆廚餘水外溢！ 中市府喊冤是下雨積水

議員江肇國指霧峰掩埋場空拍照，覆土區域已有明顯水源溢流。（江肇國提供）

台中市府12處掩埋場倒廚餘被倒成「廚餘海、燕圾湖」，其中霧峰掩埋場覆土區域被指已有明顯水源溢流，而且現場相當惡臭，對此，台中市副市長鄭照新解釋，廚餘經覆土仍會冒水，但都在掩埋場內，照片坑洞以外的水，並非掩埋坑冒水的溢出，而是前幾天台中下雨在低漥處沉積的雨水，不是掩埋坑覆土後有外溢。

議員江肇國拿出霧峰掩埋場空拍照片指出，霧峰掩埋場覆土區域已有明顯水源溢流，旁邊即是烏溪，下游連接阿罩霧圳，「大家都在擔心這些廚餘水會污染水源！」並展示第二張照片，場內上下溝渠皆出現積水與滲流，並警告這些高含水量的廚餘液、再混上焚化爐底渣，已成雙重污染。

對此，環保局主秘江明山表示，台中市衛生掩埋場覆土皆依一般衛生掩埋場規定，覆土選擇粒徑小的砂土，有防臭和氣密的效果，環保局依規定選擇土方適用，由於廚餘有流水性，含水粒高，用砂士覆蓋，經過一段時間沈殿，覆土厚度夠，經過一個晚上，土石比較重會沈到廚餘下，廚餘上面就會冒水，這是現在會遇到的情形。

江明山強調，但廚餘冒浮的水都在掩埋坑裡面，坑裡也有不透水布，絕對不會有外溢的現象，針對霧峰掩埋場範圍大，前幾天下雨，掩埋坑外低漥地區會積雨水，不是廚餘水溢流。

鄭照新補充說，霧峰掩埋場外積水，並非掩埋場覆土後有外溢，是前幾天台中下雨積水，並非掩埋坑覆土後有外溢，強調台中市原來12處掩埋場減為3處，都依中央指引覆土，50公分廚餘，配上30公分覆土，都有按規定來執行，有問題會來找解決之道；另9處掩埋坑底下有不透水布，有人誤以為沒有，再次聲明這9處掩埋坑，都有不透水布，也已覆土完成。

另針對廚餘冒水問題，江明山也呼籲民眾幫忙，在家裡能盡量瀝乾廚餘，會減少廚餘水上浮的問題。

鄭照新解釋，廚餘經覆土仍會冒水但都在掩埋場內，照片坑洞以外的水，是前幾天台中下雨積水。（記者蔡淑媛攝）

