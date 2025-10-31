用路人注意！國道霧區「大黃」燈11/1上路 前方有事故也會亮

霧區閃光黃燈-啟亮。（記者吳亮儀攝）

交通部高速公路局今天（31日）宣布，為提升國道行車安全並減少事故發生，自11月1日起，高速公路局將在設有霧區閃光黃燈的路段，在主線發生事件時，也開啟亮閃光黃燈提醒用路人注意前方路況。

國道部分路段因地形、氣候因素易產生濃霧影響視距，導致駕駛人不易判斷路況，進而可能引發事故。為降低這些風險，高公局已在國道霧區路段設置閃光黃燈，在能見度降至400公尺以下時自動啟亮，顯示前方道路線形。

另外，在路段上游的資訊可變標誌（CMS）也會顯示「前方濃霧請開頭燈」及「OO（地點）-OO（地點） 濃霧/請開頭燈」，提醒用路人小心駕駛。高公局表示，為了加強提醒國道用路人前方路況，高公局將在設有霧區閃光黃燈的路段，新增交通事件輔助警示機制。

這些路段主線如發生事故、故障車、散落物等事件時，除於上游的資訊可變標誌（CMS）會顯示事件地點及類型訊息外，事件上游路段的二側閃光黃燈也會隨之啟亮，讓用路人可提前準備，隨時採取適當應變。

高公局表示，國道兩側閃光黃燈啟亮時，表示前方主線有異常狀況，可能遇到濃霧能見度不佳或有交通事件發生，駕駛應特別提高警覺，做好減速準備，以保持行車安全。

霧區閃光黃燈設置路段。（高公局提供）

霧區閃光黃燈。（記者吳亮儀攝）

