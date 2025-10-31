為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    用路人注意！國道霧區「大黃」燈11/1上路 前方有事故也會亮

    2025/10/31 14:33 記者吳亮儀／台北報導
    霧區閃光黃燈-啟亮。（記者吳亮儀攝）

    霧區閃光黃燈-啟亮。（記者吳亮儀攝）

    交通部高速公路局今天（31日）宣布，為提升國道行車安全並減少事故發生，自11月1日起，高速公路局將在設有霧區閃光黃燈的路段，在主線發生事件時，也開啟亮閃光黃燈提醒用路人注意前方路況。

    國道部分路段因地形、氣候因素易產生濃霧影響視距，導致駕駛人不易判斷路況，進而可能引發事故。為降低這些風險，高公局已在國道霧區路段設置閃光黃燈，在能見度降至400公尺以下時自動啟亮，顯示前方道路線形。

    另外，在路段上游的資訊可變標誌（CMS）也會顯示「前方濃霧請開頭燈」及「OO（地點）-OO（地點） 濃霧/請開頭燈」，提醒用路人小心駕駛。高公局表示，為了加強提醒國道用路人前方路況，高公局將在設有霧區閃光黃燈的路段，新增交通事件輔助警示機制。

    這些路段主線如發生事故、故障車、散落物等事件時，除於上游的資訊可變標誌（CMS）會顯示事件地點及類型訊息外，事件上游路段的二側閃光黃燈也會隨之啟亮，讓用路人可提前準備，隨時採取適當應變。

    高公局表示，國道兩側閃光黃燈啟亮時，表示前方主線有異常狀況，可能遇到濃霧能見度不佳或有交通事件發生，駕駛應特別提高警覺，做好減速準備，以保持行車安全。

    霧區閃光黃燈設置路段。（高公局提供）

    霧區閃光黃燈設置路段。（高公局提供）

    霧區閃光黃燈。（記者吳亮儀攝）

    霧區閃光黃燈。（記者吳亮儀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播