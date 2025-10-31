桃園大溪永昌路北向左轉台66線增加一車道 大幅縮短等候時間

永昌路北向左轉台66線快速道路車流量龐大容易塞車，為此交通局增加一個左轉專用道，大幅改善塞車問題。（交通局提供）

大溪永昌路為台66線及國3大溪交流道最重要聯絡道路，其中永昌路北向左轉台66線快速道路車流量龐大，尖峰時段車流回堵至南興路口，用路人抱怨不己，為此，交通局於9月1日邀集公路局及相關單位辦理交通改善現勘，並從10月1日起原本單線左轉車道增加為兩線左轉車道，以往要等2、3個號誌情況，如今只要一個號誌就可通過，實施一個月以來，用路人反應良好。

交通局長張新福表示，交通局負責永昌路改善部分，將最內側黃色槽化線塗銷，改為「左轉專用車道」，並增繪「雙左轉導引線」，另中壢工務段負責台66線改善部分，將上匝道外側白色槽化線塗銷，改為「直行車道」，南向直接右轉進入台66車道，新增「穿越虛線」及「讓路線」，以明確區分幹支道路權，確保交通安全。

張新福指出，上述措施讓永昌路2線左轉專用道可續接台66之2線直行車道，讓永昌路左轉紓解效率加倍，改善先前路口交通瓶頸狀況，另永昌路北向仍維持2直行車道通行，避免直行車流受左轉車停等干擾，經觀察將近1個月路口改善狀況，原先永昌路左轉台66排等車流，尖峰時段最遠回堵將近500公尺，經改善後左轉車流排等長度僅剩約200多公尺，且左轉車流可於1個號誌周期內紓解，整體路口服務水準大幅提升。

