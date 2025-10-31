桃捷推多元支付 預計明年底可比照北捷手機嗶進站

桃園捷運公司持續推動民眾搭乘捷運能使用「多元支付」服務。（桃捷公司提供）

桃園捷運公司積極推動民眾搭乘捷運可使用「多元支付」服務，今在桃園市議會定期會工作報告時，桃園市議員黃敬平質疑，實際操作「悠遊付Easy Wallet」App，開啟「嗶乘車」功能後才能感應進出，程序繁瑣簡直是「脫褲子放屁」；桃捷公司說明，將待桃捷綠線通車後一併整合系統，預計明年底可比照北捷導入「黑屏過閘」機制完成改善。

黃敬平說，桃捷公司所指的多元支付系統，其實僅限於支援具備NFC功能、Android 6.0以上版本的手機，蘋果iPhone與非Android系統的手機都不能使用，實在稱不上是「多元」；多元支付服務若仍要求民眾下載特定App，則將會增加使用門檻而減少民眾使用的意願。

黃敬平強調，桃捷公司須持續優化多元支付服務，朝向「一機通用、多元支付、系統整合」的目標努力，應參考北捷將建置的「黑屏進站」機制，民眾搭乘捷運時，只要用手機內建的行動支付、交通卡感應，不須被強制下載特定App，將可讓民眾搭乘捷運更便利，還能無縫接軌大台北運輸生活圈。

桃捷公司說明，北捷已規劃明年7月起開放「黑屏過閘」機制，屆時民眾可使用行動裝置感應、毋須開啟任何App或特定畫面，就能進出閘門；桃捷公司將配合桃園捷運綠線整合作業，一併導入與北捷相同的技術與系統，預計於明年底就能全面上線，屆時民眾不論是使用何種手機系統將都能使用，也不須下載額外App，享有與北捷相同的便利性。

