高雄3區3.8萬戶11/6停水11小時

高雄3區2工業區3.8萬戶將於11月6日停水11小時。（水公司提供）

水公司將於11月6日施作翁公園淨水場高低壓設備檢驗等4項工程，鳳山等3區及和發等3工業區，將於11月6日上午9時至晚間20時停水11小時，大寮局部高地因管線輸送需要時間延後至22時復水，總計影響3.8萬戶用水。

11月6日上午9時至晚間20時停水11小時，停水區域為鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里；大寮區山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里；大樹區瓦厝街小型工業區一帶及九曲里工業區，還有和發工業區（和春基地）、萬大工業區。一般壓降區域為大寮區前庄里、中庄里。

請繼續往下閱讀...

此外，局部高點11月6日上午9時至晚間22時停水，停水區域為大寮區凱旋醫院大寮百合園區、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路 （衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商。

水公司表示，停水3.3萬戶，壓降0.5萬戶，共計影響戶數3.8萬戶；依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定：用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備，每六個月至少檢驗一次，每年應至少停電檢驗一次。

水公司一併辦理同區域「清水池配電設備增設發電機AT連接」、「大寮橋管線修漏」、「清水池出水管新設閥門」、「清水池馬達出水端管線修漏」。

高雄3區2工業區3.8萬戶將於11月6日停水11小時。（水公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法