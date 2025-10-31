比特犬攻擊事件引熱議 新北專案訪查：飼主防護不足仍是主因

正在受訓的比特犬，希望成為人類社會好夥伴。（動保處提供）

近期比特犬攻擊事件引發熱議，新北市動物保護防疫處自今年7月起啟動比特犬及攻擊性犬隻專案訪查，針對205位飼主進行評估，結果顯示多數犬隻情緒穩定、與飼主互動良好。動保處長楊淑方表示，攻擊行為多源於飼主訓練與防護不足，呼籲外出應確實配戴口罩與牽繩，並透過行為訓練課程建立正確飼養觀念，讓社會更理解與接納比特犬。

楊淑方指出，目前新北市列管比特犬共156隻，市府已加強宣導，提醒飼主攜犬外出時應配戴透氣口罩、繫上1.5公尺以內牽繩，並由成年人陪同，違者可處3萬至15萬元罰鍰。

楊淑方表示，犬隻攻擊行為往往與飼養環境與訓練有密切關聯，飼主未落實防護措施或訓練不足，才是造成意外的主因。為提升飼主照護與行為管理知能，動保處於生命教育園區每月開設犬隻行為訓練課程，提供正向訓練及實務指導，相關課程民眾可至動保處網站 查詢。

新北動保處表示，比特犬出入公共場所，記得戴上口罩並繫上牽繩。（動保處提供）

