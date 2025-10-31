為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中掩埋場包商竟送「石頭土」蓋廚餘 環保局急滅火

    2025/10/31 13:59 記者蔡淑媛／台中報導
    江明山指出，包商提出來的土方，粒徑大，環保局認為不適合，也沒有讓土方進來。（記者蔡淑媛攝）

    江明山指出，包商提出來的土方，粒徑大，環保局認為不適合，也沒有讓土方進來。（記者蔡淑媛攝）

    台中市府12處掩埋場倒廚餘被倒成「廚餘海、燕圾湖」，行政院長卓榮泰昨視察文山垃圾掩埋場時要求廚餘掩埋要改善，不料晚上市府建設局包商載來的土摻雜大量石頭土塊，根本不能用，被批提油救火，環保局主秘江明山今天解釋，包商提出來的土方，粒徑大，環保局認為不適合，也沒有讓土方進來；副市長鄭照新也說，現在已封閉9個掩埋埋，依規定30公分的覆土，並加高為50公分加強覆土。

    江明山說，台中市衛生掩埋場覆土，依一般衛生掩埋場規定，覆土選擇粒徑小的砂土，有防臭和氣密的效果，環保局依規定選擇適用土方，由於覆土後上面會有廚餘的水滲出來，市長指示加強覆土，建設局也來幫忙。

    江明山今天在非洲豬瘟中央前進應變所記者會指出，建設局提出來的土方，由於粒徑大，環保局認為不適合，也就沒有讓土方進來，因此掩埋埋也沒有用粒徑較大土方掩埋。

    鄭照新補充說，台中市原來12處廚餘掩埋場減至3個，都有按中央指引執行，在封閉的9個坑泂裡，依規30公分的覆土，並加高為50公分，但覆土採集有礫石，環保局會檢查，粒徑過大，不會採用，因此進到掩埋場都合乎覆土規定，也會與中央一同稽查，不會用不合格的礫石。

    江肇國爆中市晚間又發生廚餘掩埋的覆土出包，摻雜石頭被退貨。（圖：擷自江肇國臉書）

    江肇國爆中市晚間又發生廚餘掩埋的覆土出包，摻雜石頭被退貨。（圖：擷自江肇國臉書）

    江肇國爆中市晚間又發生廚餘掩埋的覆土出包，摻雜石頭被退貨。（圖：擷自江肇國臉書）

    江肇國爆中市晚間又發生廚餘掩埋的覆土出包，摻雜石頭被退貨。（圖：擷自江肇國臉書）

    卓榮泰昨視察文山垃圾掩埋場時要求廚餘掩埋要改善。（市府提供）

    卓榮泰昨視察文山垃圾掩埋場時要求廚餘掩埋要改善。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播