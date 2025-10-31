台大Garmin講座7學者得獎 加碼500萬美元獎金留才

Garmin學者獲獎者大合照。圖右至左分別為Garmin亞洲研發工程副總經理廖志偉、台大電機系助理教授李念澤、校長陳文章、Garmin董事長暨創辦人高民環、高夫人趙郁芬女士、電機系教授劉致為、材料系教授高振宏、光電所助理教授黃弈騰、機械系教授藍兆杰。（台大提供）

台灣大學今年共有7位教師獲選Garmin講座殊榮，於近日舉辦「台大．Garmin教師宿舍」落成典禮頒獎，台大校長陳文章表示，將持續致力攬才留才，Garmin創辦人暨董事長高民環則宣布加碼捐贈500萬美元，擴大獎助領域，後續獲獎學者名額可望再增加10名。

高民環於1971年自台大電機系畢業，並於1977年獲得美國田納西大學電機博士學位。他長年關心母校發展，為協助母校攬才、留才，2年來透過其成立之美國高氏家族基金會，共計捐贈台大2500萬美元，以永續孳息方式成立「Garmin講座教授暨學者獎金基金」及「Garmin教師宿舍興建暨維修基金」。其中625萬美元用於「Garmin 教師宿舍興建暨維修基金」及相關裝修或維護費用。

請繼續往下閱讀...

「Garmin講座暨學者獎金基金」今年邁入第二屆，其中「Garmin講座教授」得獎者分別為光電所特聘教授孫啟光、電機系特聘教授劉致為，以及材料系特聘教授高振宏。「Garmin學者」獲獎者分別為機械系教授藍兆杰、電機系助理教授藍嘉雅、助理教授李念澤以及光電所助理教授黃亦騰。獲聘者每年可獲得3萬美元獎勵金，1任聘期為3年，得續聘1次。

陳文章表示，高民環了解學校有留才、攬才的需求，除了設立Garmin講座教授與學者制度，更追加捐款支持教師宿舍興建與維修，讓整體的攬才、留才方案更為完善。宿舍的落成不僅是硬體建設的里程碑，更是台大在國際化師資發展上的重要一步，體現校友與母校共同築夢的精神，象徵著台大在「攬才、留才」政策上的堅定步伐。

高民環表示，感受到校方留才攬才的積極與行動力，過去1年收到各界對於這項制度的肯定及正面效果，深感欣慰，決定再捐贈500萬美元，增額10名，除現有的電機資訊與工學院外，納入理學院的物理、數學及化學等研究領域，擴大規模，期望有助於台大在科技研究的水準、人才招募及提升國際化的願景。

「台大．Garmin教師宿舍」座落於溫州街巷內，為地上6層、地下2層建築物，其外觀設計延伸自台大農業陳列館的建築語彙，以出挑結構展現輕盈與現代感，外牆採塗料搭配外露樑與預埋滴水條，整體風格與校園建築意象相呼應，展現兼具人文氣息與現代美學的建築風格。

台大舉辦「台大‧Garmin教師宿舍」落成典禮。（台大提供）

「台大‧Garmin教師宿舍」近日落成。（台大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法