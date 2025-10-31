為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蔣萬安率市府團隊虔誠參拜火神爺 祈福市民平安、城市無災

    2025/10/31 14:16 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安（右）31日出席台北火聖廟114年度秋季禮斗，並致贈加菜金給予火聖廟主任委員、台北市議員陳錦祥（左）。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安（右）31日出席台北火聖廟114年度秋季禮斗，並致贈加菜金給予火聖廟主任委員、台北市議員陳錦祥（左）。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安今（31）日率領各局處首長出席台北火聖廟114年度秋季禮斗，向火神爺虔誠祈福，祈願市民平安健康、台北市四時無災、國泰民安。

    蔣萬安致詞時指出，今年適逢台北市消防局成立30週年，自1995年火神爺移祀至火聖廟以來，火聖廟一直是消防同仁的精神寄託與守護象徵。多年來，在火神爺的庇佑下，消防局同仁堅守崗位、守護市民安全，展現高度的使命感與專業精神。

    蔣萬安說，消防局近年隨著科技進步，積極導入智慧防救災設備，包括救災機器人、紅外線無人機、移動式消防炮塔等，並成立義消無人機分隊，結合民間力量，不斷提升防救災效能，保障市民生命財產安全，也確保消防人員執勤安全。

    最後，蔣萬安也感謝台北火聖廟陳錦祥主任委員，每年邀請市府團隊共同參與禮斗，讓大家以虔誠之心向火神爺祈求平安，並祝福所有市民身體健康、萬事如意，並祈願火神爺繼續庇佑市民平安、城市無災。

    台北市長蔣萬安31日出席台北火聖廟114年度秋季禮斗。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安31日出席台北火聖廟114年度秋季禮斗。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安（右四）31日出席台北火聖廟114年度秋季禮斗，會後蔣萬安與在地里長近距離互動。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安（右四）31日出席台北火聖廟114年度秋季禮斗，會後蔣萬安與在地里長近距離互動。（記者羅沛德攝）

