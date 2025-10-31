新住民臺灣扎根奉獻，跨國愛情與文化交流溫暖人心。（移民署提供）

中籍配偶錢麗成立解放軍粉專鼓吹「武統」，指控公司幹部、同事和媒體違反中國「反分裂法」，被移民署廢止臺灣身分和戶籍，但也有許多新住民在臺灣這塊土地上默默付出，在不同領域發光發熱，更為家庭撐起一片天，移民署署長林宏恩今（31）日偕同陸委會人員到高雄訪視這群遠渡重洋，一起為臺灣來打拼的新住民，肯定其努力與付出。

移民署署長林宏恩偕同大陸委員會參事楚恆惠、財團法人海峽交流基金會代理處長李南勳等一行人，南下高雄關懷訪視來自泰國臺泰文化導師娜緹雅、香港跨國企業經理人小芳及中國王女士等新住民，首站至高雄市鳳翔國民小學，聆聽第11屆新住民築夢計畫獲獎人泰國籍新住民娜緹雅分享在臺生活經驗。

請繼續往下閱讀...

娜緹雅為愛定居臺灣超過20年，成為移民署新住民多元文化講師，她在臺灣生活期間，深受政府長期深耕多元文化融合的熱情所感動，決定投身臺泰文化融合學術研究並自編課綱，成為一位專業的多元文化講師，積極推動多元文化融合政策，奉獻己力。

一行人也訪視關懷香港新住民小芳，她來臺旅遊在街頭彷似轉角遇到愛，1天巧遇他3次浪漫邂逅，一見鍾情定情臺灣，婚後移居臺灣後熱愛學習，目前任職跨國企業經理人，平時研究星座命理，熱心協助許多港澳新住民瞭解臺灣文化，她邀請署長體驗手作「開運星星燈」，共同為新住民點燈開運。

署長林宏恩表示，透過訪視行程看見臺灣溫柔的力量，政府致力建立友善多元的移民環境，提供新住民各項照顧輔導服務，協助新住民及新二代在臺灣共好共榮，找到發光發熱的舞台，為臺灣帶來韌性的新力量。

移民署署林宏恩（左）南下高雄關懷新住民故事。（移民署提供）

移民署署長林宏恩體驗手作「開運星星燈」，共同為新住民點燈開運。（移民署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法