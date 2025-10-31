為什麼台灣人喜歡出國玩？ 網點破原因：太無聊

有網友認為，國旅低迷的根本原因在於太無聊，從北到南景點千篇一律，山寨國外的也只是低配版；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

關於台灣人寧願出國玩，也不願在國內觀光，觀光署長陳玉秀昨（30日）認為是交通方便不過夜、住宿費很貴、平日不旅遊假日人擠人的問題，但有網友認為是缺乏深度跟在地化，成天模仿國外景點的低配版，很無聊才是主因。

一名網友在PTT以「老實說台灣旅遊問題是太無聊不是太貴吧？」為標題發文，提到日本也有致敬荷蘭的景點豪斯登堡，用得很漂亮，台灣就只是放個土炮景點，油漆風車說是荷蘭；放個H鋼鳥居說是日本；老破房弄成彩色說是義大利；蓋個農場說是紐西蘭；弄個城堡說是迪士尼，這種東西從南到北一大堆，還有什麼小京都、小曼哈頓，這才是國旅真正的問題。

請繼續往下閱讀...

普遍網友認同原PO的說法，「沒文化沒歷史沒景色，只有低配山寨跟短視近利的業者」、「問題就是太無聊又沒質感」、「國旅就是一直在擺爛不思進取，創造景點就算了，紀念品伴手禮這種開發成本不高又好斂財的都做不好」、「到處都是又臭又油的夜市跟老街」、「所有的地方都是千篇一律的複製貼上，連賣得東西都一樣」、「文化深度不足，既不精緻，也毫無整體規劃」、「台灣所有老街夜市都一樣根本沒區別」。

也有網友緩頰，台灣的自然高山美景，還有故宮的文物很值得一賞「認真說自然景觀還是不錯的，其他就沒什麼特色」、「台灣僅存的深山裡面沒有人到過的原始檜木林都不錯」、「台灣只適合環島挑戰公路」、「台灣故宮其實也有那等級的潛力」、「外國人應該會想看跳官將文化」、「台灣最屌的是山景，可惜交通不方便」、「國旅就爬高山好玩」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法