    首頁 > 生活

    32還是30頭？ 民進黨質疑梧棲豬場運到大安肉品市場數字兜不攏

    2025/10/31 14:34 記者蘇金鳳／台中報導
    多位民進黨議員質疑梧棲豬場運到大安肉品數字兜不攏。（記者蘇金鳳攝）

    台中市梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，市府日前說梧棲豬場運了30頭到大安肉品市場，途中死了2頭，民進黨多位議員今天在市議會質疑，根據農會內部取得的大安肉品市場拍賣編號表照片，當天梧棲豬場實際進到肉品市場清點接收的豬隻竟有32頭，另外二頭跑到何處？痛批市府連最基本的豬隻數量都搞不清楚。

    衛生局長曾梓展表示，只要賣到市場的豬隻，都會掌握，但只掌握離開拍賣市場的豬隻部分，針對議員提到多出來的豬隻數字，自己不曉得，會馬上和農業局確認求證；農業局表示，32頭只是每日預估值。

    市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、謝家宜今天在市議會指出，先前梧棲養豬場運到大安肉品市場的豬隻流向疑雲重重，衛生局和肉品市場內部數字兜不攏。

    陳俞融指出，先前市府記者會說，10月13日梧棲豬場運了30頭豬到大安肉品市場，途中死了2頭，實際拍賣屠宰28頭，衛生局也說追查了28頭豬，流向台中、彰化、嘉義市面上，但根據農會內部取得的大安肉品市場拍賣編號表照片，當天梧棲豬場實際進到肉品市場清點接收的豬隻竟有32頭，中間消失的豬去哪了？

    陳俞融質疑，如果多出來的2頭豬是死在路上，這幾頭帶有非洲豬瘟病毒的死豬，是委託哪家化製業者清運？運到哪裡去？中途有沒有造成病毒擴散的風險？數字不清楚，市民如何相信市府的疫調能力？

