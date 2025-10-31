新北啟用林口、板橋、鶯歌等6處YouBike站 全市累計1502站

因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設將陸續完工啟用，市府計劃於明年起，2年內再投入2300輛YouBike新車。（記者黃子暘攝）

新北市29區均已建置YouBike公共自行車租賃站，交通局長鍾鳴時今（31）日指出，即起啟用林口區文化一麗園一街6巷口、文化三路一段203號前、鶯歌區中湖市民活動中心、板橋區縣民板城路口、八里區中山賢一街口及商港一十三行路口等6站，使全市租賃站達1502站，另外，累積騎乘人次也突破3億人次；YouBike官方「大台北粉絲團」舉辦「善意祝福牆」感謝活動，活動自即起至11月10日止，將抽出100人贈送100元YouBike騎乘券。

交通局簡任技正吳政諺指出，因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設將陸續完工啟用，市府計劃於明年起，2年內再投入2300輛新車，以滿足民眾租借需求，並規劃2028年底達成1800站。

請繼續往下閱讀...

吳政諺表示，自去年9月，全市全面升級為YouBike 2.0系統，憑藉輕樁設計特性，租賃站建置更便捷，使新北進一步在今年3月達成「區區有YouBike」的目標，同時恢復YouBike 2.0「前30分鐘免費」，目前每日租借次數約13萬次，較2月每日約8萬次成長近6成。

交通局補充，請民眾租借YouBike前先投保免費的公共自行車傷害險，並要檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘時應遵守交通規則、行人優先、勿使用手機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法