因應全國毛豬禁運及禁宰措施 宜蘭縣政府決定加碼補助

宜蘭縣政府因應全國毛豬禁運及禁宰措施，除中央祭出的補助政策，縣府今天也提出加碼補助方案，包括豬隻活體及屠體運輸業者每車補助1萬5千元，以及開市後免收豬農與承銷人15天的豬隻拍賣成交管理費。

縣府表示，為強化非洲豬瘟防疫工作，防堵疫情擴散，農業部10月22日12時起啟動全國毛豬禁運禁宰措施至11月6日12時，並於10月30日提出相關補助及補貼方案；縣府今天也啟動補助措施，補助豬隻活體及屠體運輸業者每車1萬5千元及開市後免收15天的豬隻拍賣成交管理費。

宜蘭肉品市場目前每拍賣成交1頭豬的管理費，依照成交價2%計算，由毛豬承銷人及豬農各付一半，以一頭豬拍賣價1萬5千元概算，管理費約300元。縣府公告11月7日解禁開市後免收15天的豬隻拍賣成交管理費，共約180萬元，可以加強中央補助的力道，減少豬農及承銷商的營運成本。

縣府指出，除了補貼措施，開市後也會優先調度縣內豬隻供應屠宰，另為避免拍賣價格波動過大，宜蘭縣開市首日豬隻拍賣價格會參考10月21日鄰近縣市的平均拍賣價。

