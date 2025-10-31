為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    因應全國毛豬禁運及禁宰措施 宜蘭縣政府決定加碼補助

    2025/10/31 12:25 記者游明金／宜蘭報導
    因應非洲豬瘟全國毛豬禁運及禁宰措施，宜蘭縣政府決定加碼補助。（資料照）

    因應非洲豬瘟全國毛豬禁運及禁宰措施，宜蘭縣政府決定加碼補助。（資料照）

    宜蘭縣政府因應全國毛豬禁運及禁宰措施，除中央祭出的補助政策，縣府今天也提出加碼補助方案，包括豬隻活體及屠體運輸業者每車補助1萬5千元，以及開市後免收豬農與承銷人15天的豬隻拍賣成交管理費。

    縣府表示，為強化非洲豬瘟防疫工作，防堵疫情擴散，農業部10月22日12時起啟動全國毛豬禁運禁宰措施至11月6日12時，並於10月30日提出相關補助及補貼方案；縣府今天也啟動補助措施，補助豬隻活體及屠體運輸業者每車1萬5千元及開市後免收15天的豬隻拍賣成交管理費。

    宜蘭肉品市場目前每拍賣成交1頭豬的管理費，依照成交價2%計算，由毛豬承銷人及豬農各付一半，以一頭豬拍賣價1萬5千元概算，管理費約300元。縣府公告11月7日解禁開市後免收15天的豬隻拍賣成交管理費，共約180萬元，可以加強中央補助的力道，減少豬農及承銷商的營運成本。

    縣府指出，除了補貼措施，開市後也會優先調度縣內豬隻供應屠宰，另為避免拍賣價格波動過大，宜蘭縣開市首日豬隻拍賣價格會參考10月21日鄰近縣市的平均拍賣價。

    因應非洲豬瘟，全國實施毛豬禁運及禁宰措施。（資料照）

    因應非洲豬瘟，全國實施毛豬禁運及禁宰措施。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播