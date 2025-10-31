西門町住宿舍床1晚要價3500！ 網諷：跟沖繩海景房一樣貴

西門町交通方便，是台北住宿的好選擇，但近日有網友查跨年房價，1個宿舍床位1晚要價3500元；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

觀光署昨（30日）證實，今年1至9月，「觀光逆差」比去年更嚴重，觀光署長陳玉秀也坦言「國旅住宿費太貴」。有網友上網查了今年跨年12月30日至1月1日的西門町房價，一查嚇一跳，「青年宿舍」1個床位1晚要價3500元，留言區就有網友吐槽，這價錢根本可以去沖繩住海景房。

一名網友在PTT以「西門町宿舍床1晚3500，政府不管嗎」為標題發文，在滑某訂房平台看到上下舖、有簾子的床位，1晚要3500元，以為是看錯，仔細看評價是真的有人住。地點寫「近捷運、空調良好、有交誼廳」，他認為3500都可以去住五星飯店了吧！以前背包客時代一晚400還嫌貴，現在變成一個床位比旅館還誇張。這種直接明碼標價割喉，政府完全沒在管嗎？

請繼續往下閱讀...

有派網友眼尖發現他所選的日期是跨年，本來就是節假日當然會漲價，「日本漫展期間東橫也噴到一晚兩萬」、「你查一下明年WBC東京的房價」、「你選跨年的時間要怪誰？」、「講得好像4000你訂得到附近星級飯店一樣」、「這東西不就市場機制」、「跨年的價格啦」、「跨年不坑你坑誰」。

但也有網友覺得，只是宿舍房間這種價錢真的太貴了「青年宿舍都這個價，旅遊已死」、「日本這種火車站附近也只要1000台幣而已吧」、「東橫可以住兩晚」、「3500都可以住在赫爾辛基車站旁邊了」、「把外國人當盤子用力敲」、「泰國潑水節旅館漲約1.2-1.5倍，台灣節假日直接3倍起跳」、「這我在福岡可以住快一週」。

有網友批評西門町宿舍床太貴；示意圖，圖與新聞事件無關。（圖擷取自訂房網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法