中央動用國軍清豬場 「豬糞污泥厚達10公分」超震撼

爆發非洲豬瘟的台中梧棲豬場非常髒亂，地板豬糞污泥厚達10公分，國軍出動80人加上市府共百人漏夜清理。（防檢署提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，經二次清消後仍檢出陽性反應，中央派出國軍漏夜清理，不過發現豬場髒亂遠超出預期，地板長年累積豬糞與與污水結成的污泥，厚達10公分，非常骯髒，必須刮除，軍方派出30人，也增援至80人清理。非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍在記者會上則說，目前疫情仍鎖住在該豬場，全國沒有其他案例，待現場清理後，35名化學兵將進行消毒。

該案場爆出非洲豬瘟，第1次清消後檢出2處陽性，在種公豬區和飼料區，經第2次清消並出動火焰槍，29日再次採檢，仍在牆面、飲水區域等2處檢出陽性，中央決定派出國軍及化學兵協助清消。

台中市副市長鄭照新會中指出，案場二次檢出病毒，進行第3次清潔，但現場雜物多且困難，原來以為是「地板的一部分」，結果是長年污水及豬糞便變成底泥，結合成地板的一部分，必須刮除，非常費工，需要人力龐大。

昨夜陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部派出30位官兵國軍協助清理，動保處也派出20人，但現場髒亂遠超過預期，市府不斷請求支援，再增加50人至80人協助，以「1名動保處人員搭配2名官兵」分組方式。

農業部畜牧司副司長周志勳也到場調度，他說，豬場滿是雜物及器械，長年未清理，地板滿是糞便等污垢結合成的污泥，最厚有10公分，希望今天下午能完成清潔，讓現場準備的化學兵進入消毒，希望今天能完成清消。

杜文珍表示，採樣人員發現案場清潔狀況不理想，「清潔沒做好，消毒不會有用」，國軍與市府人員在昨晚9時30分投入前置清理作業，將現場雜物移出由環保局載送到焚化爐，目前仍在清理中，至於疫調結果，現在也在整理報告中，完成會對外說明，至於被問及病毒因定序今天報告出爐，則皆會由中央應變中心對外說明。

爆發非洲豬瘟的台中梧棲豬場非常髒亂，清出雜物也送至焚化廠焚化。（防檢署提供）

鄭照新表示，現場雜物多且困難，原來以為「地板的一部分」，結果是長年污水及豬糞便變成底泥，結合成地板的一部分，必須刮除，非常費工，需要人力龐大。（記者蔡淑媛攝）

杜文珍表示，目前疫情仍鎖住在該豬場，全國沒有其他案例，待現場完成清理後，35名化學兵將進消毒。（記者蔡淑媛攝）

