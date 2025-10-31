為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北封存80公斤疑非洲豬瘟肉品已銷毀 侯友宜：補貼與減免會從寬認定

    2025/10/31 13:00 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨議員顏蔚慈在市議會質詢時關切銷毀進度，衛生局長陳潤秋證實「昨天全部已完成銷毀」。（記者羅國嘉攝）

    民進黨議員顏蔚慈在市議會質詢時關切銷毀進度，衛生局長陳潤秋證實「昨天全部已完成銷毀」。（記者羅國嘉攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情後，新北市追查出共有688公斤疑似相關豬肉產品流入市區，其中有80公斤經加工後產品已封存。民進黨議員顏蔚慈在市議會質詢時關切銷毀進度，衛生局長陳潤秋證實「昨天全部已完成銷毀」。市長侯友宜則說，針對中央委託造冊部分，市府將「從寬認定」受影響業者，讓補貼與減免措施更具彈性，以減輕攤商經濟壓力，並呼籲中央統一全國補助標準。

    顏蔚慈總質詢時先關切銷毀進度。陳潤秋回應，全部已完成銷毀；侯友宜則說，希望中央能夠給地方清楚答案，不要反映好幾天才回應，打擊非洲豬瘟一刻都不能等待，就像當天一早5點接到中央指令，下午1點開會反映事項，很久才處理，但「處理好就好」。

    顏蔚慈表示，目前中央將補貼每攤三萬元補助，但實務上各地市場型態不同，新北除公有市場外，還有許多民營與未立案的肉攤同樣受影響，市府應該將「有登記、無登記」攤販也能一併納入補助，希望市府從寬認定。

    經發局長盛筱蓉說，目前公有市場在禁宰期間停業，將依實際天數減免攤位使用費；民營市場部分，市府會配合中央補貼原則研議具體措施，經濟部會在11月3日召開會議確定細節。

    侯友宜補充，新北也會從寬造冊，不讓任何受害業者被漏掉，對於業者反映3萬元補助金額不足，樂見中央加碼，「中央如果願意多給，我們一定全力配合。」

    泰山豬場違法餵廚餘 最重恐罰300萬元

    另外，農業局30日前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，可分別裁處5至100萬及3至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

    農業局長諶錫輝呼籲畜牧業者，為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，倘有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖，以身試法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播