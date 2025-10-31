為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園就職處11月舉辦7場徵才活動 釋出職缺超過9000個

    2025/10/31 12:33 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府就業職訓服務處規劃多場徵才活動幫助民眾尋職。（桃園市政府提供）

    桃園市政府就業職訓服務處規劃多場徵才活動幫助民眾尋職。（桃園市政府提供）

    桃園市政府就業職訓服務處11月間，規劃在桃園、中壢、楊梅、蘆竹區舉辦7場徵才活動，共邀來220家企業，釋出工程技術、製造生產、行政管理、物流運輸、零售餐飲等領域超過9000個職缺，可提供民眾完整、多元的就業選擇。

    第1場徵才活動是11月7日上午9點到下午1點，在桃園區退除役官兵職業訓練中心舉辦的大型徵才活動，將釋出超過2700個職缺，是7場活動中最多的1次；其餘6場於11月8日到21日間在桃園、中壢、楊梅、蘆竹等行政區舉辦，釋出職缺分別有800個到2400個不等。

    就職處表示，7場活動共邀來220家企業，包括製造、科技、物流、零售、餐飲等多元且優質的產業，徵才職缺的領域包括工程技術、製造生產、行政管理、物流運輸、零售餐飲等，其中不乏薪資較高的選擇，如應徵外務司機月薪最高10萬元、工程師月薪約7萬元、醫藥物流士月薪約5萬元到7萬元等。

    各場活動的現場，還將提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」、「婦女再就業」等方案諮詢與登記，民眾除把握機會尋職外，經桃園市就業服務據點推介就業，還可獲得最高3萬元的就業獎勵。

    桃園市政府就業職訓服務處規劃多場徵才活動幫助民眾尋職。（桃園市政府提供）

    桃園市政府就業職訓服務處規劃多場徵才活動幫助民眾尋職。（桃園市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播