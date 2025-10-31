為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「PLAY農DAY ft.青村季」11/1新埔登場 竹縣10社區展現在地創意

    2025/10/31 13:06 記者廖雪茹／新竹報導
    「PLAY農 DAY ft.青村季」手作體驗市集，展現新竹縣農再社區產業的多元創意樣貌，現場也安排互動體驗。（擷取自新竹縣政府官網）

    農業部農村發展及水土保持署台北分署「PLAY農 DAY ft.青村季」手作體驗市集，明天（11月1日）上午10點起在新竹縣新埔鎮福祥仙人掌園登場，將有10個社區展現農再社區產業的多元創意樣貌，現場也安排互動體驗，邀請鄉親踴躍參觀。

    新竹縣政府農業處指出，今年度共有10處社區參與農村再生計畫，分別為寶山鄉深井社區及油田社區、新埔鎮南平社區、北平社區、新北社區及旱坑社區、北埔鄉大林社區、大湖社區及水磜社區、芎林鄉永興社區。

    「PLAY農DAY ft.青村季」活動，將展現各社區產業活化的成果，內容包含在地故事、特色餐食、農廢創新再利用、在地產業商品優化等，為樸實的農村形象增添活潑有趣的色彩。

    農業處表示，新竹縣農村再生社區已逐漸具備均衡發展的思維，無論是環境的改善、生態的保護、文化的傳承，以及產業的發展，都對農村發展缺一不可，期待未來推出更多結合在地農產、環境教育與循環經濟的合作活動，為農村的永續發展持續投入能量。

