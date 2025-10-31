「台灣科學節」熱鬧登場 教育部和國科會推1700場次科普活動

「台灣科學節」熱鬧登場，教育部今開記者會宣布，將和國科會推逾1700場次科普活動。（記者林曉雲攝）

教育部和國科會推出年度「科學盛宴」，教育部今（31）日舉辦「2025 第六屆台灣科學節」起跑記者會，教育部政次劉國偉和國科會主秘林廣宏，聯手5大科學博物館長及25個科普基地代表，共同宣布將於11月8、9日及11月15、16日（兩個週末）盛大展開，全國預計超過1700場次科普活動，邀請全民一起「玩科學」。

聯合國教科文組織世界科學日主題是「Why Science Matters – Engaging Minds and Empowering Futures（科學的重要性─啟發思維，賦能未來」，台灣科學節也以「啟發心智、賦能未來」為主題。

請繼續往下閱讀...

劉國偉表示，台灣雖然擁有高科技產業，但隔行如隔山，一般人民對科學仍有些隔閡，台灣科學節1700多場次活動，從南到北、上山下海，就在民眾的身邊，可滿足民眾對想要更了解科學知識的渴望。

預計推出「論壇與研討會」14場次、「戲劇」82場次、「科學演示」315場次、「展覽與影展」544場次、「科學競賽」19場次、「工作坊」489場次、「科學市集」39場次及其他相關科普活動292場次，總計1794場次精彩活動。

國立海洋科技博物館推出「永續海洋工作坊」及「ARG實境解謎挑戰賽」；國立台灣科學教育館則推出數學音樂劇「達巴瓦拉到你家」及「夜探博物館」活動，煙火秀將點燃科學節夜空；國立自然科學博物館推出「XR奇幻探索」虛實展演，以及超人氣「吉娃斯愛科學布袋戲」由泰雅族小女孩吉娃斯帶領探索礦石世界；國立科學工藝博物館帶來「科學表演秀」及「原味市集」；屏東國立海洋生物博物館則推出「黃金海底城─海誓珊盟」劇場，而超熱門的「Silent Disco」則與高雄新生代在地樂團合作。

此外，國家太空中心、國立台灣大學博物館群、陽明海洋文化藝術館、中華電信學院5G垂直展示場域、國家衛生研究院、農業部生物多樣性研究所、中央氣象署台灣南區氣象中心、金屬工業研究發展中心及國家海洋研究院等共25個單位也將舉辦科普展演活動。

「台灣科學節」熱鬧登場，教育部今開記者會宣布，將和國科會推逾1700場次科普活動。（記者林曉雲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法