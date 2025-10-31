為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高中英聽A、B級人數近5年最高 大考中心：考生能力提升

    2025/10/31 11:55 記者楊綿傑／台北報導
    大考中心今天公布115學年度高中英聽第一次考試成績。（記者楊綿傑攝）

    大考中心今天公布115學年度高中英聽第一次考試成績。（記者楊綿傑攝）

    逾9.4萬人報名的115學年度高中英語聽力測驗第一次考試，今公布成績，其中5大題型中以「圖片聽解」得分率達8成3最高，總體而言，有超過2萬考生拿到A，是近5年最高，大考中心分析，考生能力有所提升。

    115學年度高中英語聽力測驗第一次考試之報名人數共計9萬4178 人，編配於33個考區，51個分區，2716個試場。其中上午場應到4萬8163人，實到4萬6679人，缺考1484人，缺考率3.08%，較去年增加0.17%。下午場應到4萬6015人，實到4萬4353人，缺考1662人，缺考率3.61%，相較去年增加0.17%。

    英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型，配分均相同。根據大考中心資料，此次考試各題型考生得分率由高而低依次為圖片聽解約8成3，短文聽解約6成7、簡短對話及長篇聽解皆約6成6，對答約6成5。大考中心主任張新仁分析，考生在圖片聽解題型一向表現最佳，主因提示較多，而對答題型多年來考生表現相對較低，因線索提供比較少。

    以總體成績分布百分比來說，今年A級達22.59%、B級達40.60%、C級31.80%、F級5.01%。其中A級較前4個學年度平均增加1.46個百分點、B級增加3.72個百分點、C級降低3.99個百分點、F級則降低1.2個百分點。A級與B級人數百分比都創下近5年最高，大考中心副主任黃璀娟說明，人數由B級向C級移動，顯示考生能力提升。

    在試場違規方面，張新仁表示，此次共計447件，其中以「考生未持應試有效證件正本應試」412件為最大宗，「考生於考試開始鈴響前，翻閱試題本、答題卷或簽名、書寫、劃記、作答」則有15件，「考生未依規定於答題卷之『確認後考生簽名』欄以正楷簽全名」計25件，提醒考生參與各項入學考試務必於應試時間持應試有效證件正本供身分查驗。

