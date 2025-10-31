北市「2025八德3C哈樂Day」活動明登場 警方公布交管措施

警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

由台北市八德資訊商圈舉辦的「2025八德3C哈樂Day」活動，即將於明後2天舉辦，由於活動時間正值周末假期，警方預估會有大批人潮前來參加。警方為了維護活動的秩序與安全，在今天公布相關交通管制措施，也呼籲民眾行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車。

中正一分局指出，此次活動的交管時間為11月1日0時起至11月2日24時止，並且將視現場狀況提早或延後，實施交通管制路段如下：

（一） 八德路一段【金山北路至新生北路（均不含）】東、西雙向全線車道。

（二） 八德路一段43巷部分路段。



（三） 臨沂街部分路段。

警方建議，民眾行經八德路一段之車輛，可以提前改道行駛市民大道及忠孝東路，並建議避開周邊金山北（南）路及新生北（南）路等車多路段。

警方說，此次活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具。

