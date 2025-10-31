新北歡樂耶誕環保挖寶趣 發出二手好物召集令

新北市環保局邀請民眾捐出家中使用率低的物品，找到新主人延續物品價值。（記者翁聿煌攝）

新北歡樂耶誕城即將於11月14日隆重登場，為期45天的活動以「馬戲嘉年華」為主題，歡樂又夢幻的馬戲團主燈及華麗絢爛的燈飾陪伴新北市民歡度耶誕，愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」將於12月20日舉辦，環保局即日起至12月12日止發起「舊FUN新玩·拾憶」二手好物召集令，歡迎市民朋友透過循線回收車或送至各區清潔隊「好物窗口」交付二手好物，溫馨過耶誕也用愛實踐資源循環。

環保局表示，最受歡迎的「耶誕環保挖寶趣」，將於12月20日（週六）下午2點至8點在新北市民廣場舉辦，即日起至12月12日止發起好物召集令，民眾可將外觀完整、功能良好的二手物品交由資源回收車或送至各區清潔隊「好物窗口」。

主辦單位募集品項包括玩具、衣物（不含貼身衣物及破損衣物）、書籍（不含期刊雜誌）、包包、小家電、小家具及腳踏車等，透過義賣，讓這些被擱置的物品重新找到新主人，延續物品的價值與溫暖，減少資源浪費。

環保局指出，「新北耶誕環保挖寶趣」今年邁入第11年，結合公益義賣與資源再利用，已成為全國規模最大的愛心跳蚤市場，過去10年間累計義賣金額超過900萬元，均已全數納入「新北市好日子愛心大平台」，協助需要幫助的市民朋友。這項活動不僅延長物品壽命，減少浪費，更讓愛心傳遞到社會每個角落。

環保局呼籲，歡迎市民朋友踴躍捐出家中的二手好物，並跟家人朋友一同於12月20日蒞臨參加，一起以實際行動支持環保與公益。活動詳情可至「新北市資源回收資訊網」活動專區（https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category12）查詢。#

新北市民可將外觀完整、功能良好的二手物品交由資源回收車或送至各區清潔隊「好物窗口」。（記者翁聿煌攝）

新北市環保局自即日起至12月12日止發起「舊FUN新玩·拾憶」二手好物召集令。（記者翁聿煌攝）

