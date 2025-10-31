未入酷澎會員卻遭扣款59元 數發部：已要業者提供資料釐清

立委李坤城今天上午在立法院召開「購物平台標示不清陷阱多 消費者變冤大頭」記者會。（記者陳志曲攝）

立委李坤城近日接獲民眾陳情，表示使用酷澎購物後，在未加入WOW會員的情況下，被自動扣了會員費59元，另有民眾在一個月會員試用期結束前取消訂閱，結果還是收到扣款帳單。對於「未入會卻遭扣款59元」等通案，數發部數位產業署表示，已要求業者提供資料釐清，未來會與消保單位及業者共同檢討電子商務訂閱制的規範。

李坤城今天上午在立法院召開「購物平台標示不清陷阱多 消費者變冤大頭」記者會。陳情人表示，酷澎結帳頁面上會引導使用WOW無條件免運，但事實上並非「無條件」而是「月繳59元」，介面雖有提及「月費$59查看會員條款」，但文字比例甚小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，消費者很容易在未察覺的情況下被收取會員費，質疑酷澎是否有變相強制收費、被迫自動續訂、取消程序複雜等問題。

李坤城指出，WOW會員制於今年9月1日開始實施收費，根據行政院消保處至10月26日統計，涉及訂閱會員的相關消費爭議申訴及調解案件酷澎29件，要求請數發部及消保處1個月內查明，為什麼會有消費者在未加入WOW會員的情況下，卻收到扣款帳單，還要消費者主動聯絡客服才能歸還59元，此情況有無違反相關規定。

數位產業署署長林俊秀說，檢視該公司定型化契約，初步認為介面操作不夠細緻、資訊揭露不清，將持續督促改善。針對「未入會卻遭扣款59元」等通案，已要求業者提供資料釐清，未來會與消保單位及業者共同檢討電子商務訂閱制的規範，並朝向須向消費者主動確認續約，而非到期未取消即算自動續約的方向檢討。

行政院消保處處長鍾瑞蘭指出，根據酷澎案例顯示，目前部分電商平台在免費試用與自動續訂流程中說明仍不明確。她強調，試用期屆滿前應主動通知消費者並取得同意後，方能續訂扣款，而取消程序應與訂閱同樣簡便，避免「容易加入、難以退出」的不公平現象，她承諾消保處將與數發部共同研議修訂「零售業等網路交易定型化契約應記載與不得記載事項」，把「自動續約」、「一鍵取消」等條款納入規範。

公平會主任秘書毛浩吉表示，公平會主要負責維護市場競爭秩序，針對類似酷澎公司的自動扣款與介面設計問題，將評估是否涉及違反《公平交易法》的不公平競爭行為。目前初步檢視酷澎網站確實操作上不便、引導模糊，導致民眾難以取消，若業者行為構成欺罔或足以影響交易秩序，即違反《公平交易法》第25條，公平會將持續追蹤類似案件，並針對具體事證進行調查，以維護公平交易環境。

