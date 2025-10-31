為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭三星推認證好米 買2送1再抽40公斤

    2025/10/31 11:41 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭三星米1年1收，引自雪山山脈乾淨水源，米粒飽滿還保留原始米香，深獲市場歡迎。（記者王峻祺攝）

    宜蘭三星米1年1收，引自雪山山脈乾淨水源，米粒飽滿還保留原始米香，深獲市場歡迎；三星鄉公所推認證好米，集結5名稻農優質米，11月3日起將啟動買2公斤包裝米，就送1公斤優質米活動，為期2週還有機會抽中40公斤三星米！

    三星鄉稻米栽種面積2100公頃，是宜蘭最大產地，因日夜溫差大、水質潔淨，富含有機質，稻米品質優良，鄉公所今年協助辦理稻米達人選拔，以及通過三星米認證的5名農友促銷好米，包括王春賢、簡勵安、簡峯志、林雅儀及吳炎昌等人，品種為高雄145及高雄147。

    三星鄉長李志鏞說，三星米由公所檢驗中心嚴格把關，須通過農藥殘留篩檢及食味值檢驗合格，保證單一品種絕不混雜，11月3日至14日將在公所販售限量1000包農友好米，買1包2公斤米再送同品項1公斤優質米，包裝上均貼有農民聯繫方式，民眾購買後好吃，還能自行洽詢。

    他表示，公所也加碼促銷，活動期間民眾只要購買三星米1包，即送刮刮券1張，有機會抽中20包2公斤的三星米大獎，另有3名10包2公斤米以及10名5包2公斤裝；2公斤有機米售價220元、良質米150元。

    宜蘭三星鄉長李志鏞（左2）推薦三星米，舉辦買2公斤送1公斤好米活動。（記者王峻祺攝）

    三星鄉公所推認證好米，集結5名稻農優質米，11月3日起將啟動買2公斤包裝米，就送1公斤優質米活動。（記者王峻祺攝）

