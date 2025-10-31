為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    沙鹿掩埋場續倒廚餘引民怨 議員︰拿居民健康開玩笑

    2025/10/31 11:18 記者張軒哲／台中報導
    市議員楊典忠質疑沙鹿掩埋場廚餘議題。（記者張軒哲攝）

    市議員楊典忠質疑沙鹿掩埋場廚餘議題。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，議題延燒多日，台中市議會警消環衛委員會今（31）日進行業務質詢，市議員楊典忠針對「非洲豬瘟疫情下仍持續在沙鹿掩埋廚餘」引起民怨，他質疑沙鹿掩埋場現場有車輛大排長龍傾倒廚餘，到底有沒有監測井與不透水布？他要求市府應該即刻停止廚餘掩埋，補助市民家戶購買廚餘機。

    楊典忠說，封閉掩埋場重新開挖廚餘坑，是否已破壞原場區設計？掩埋廚餘是否真的能消滅非洲豬瘟病毒？如果不能消滅病毒，為什麼還要用掩埋方式呢？市府口口聲聲說「備而不用」，實際上卻是「照常傾倒」，根本是拿沙鹿居民的健康與環境安全開玩笑。

    沙鹿廚餘坑位於掩埋場最上方，靠近國道三號的邊界，楊典忠說，是否有在掩埋主體範圍內，他要求環保局提供原場址監測井與不透水布設計圖，否則市府宣稱底層設有不透水布的說法令人無法信服，他也舉例指出，清水掩埋場近期新建飛灰掩埋坑時，環保局卻又重新鋪設不透水布，「同樣是掩埋坑，為什麼一個要新布、一個不用？難道非洲豬瘟的坑就不怕滲漏？」

    中市府︰11月3日起廚餘焚化處理

    環保局長陳宏益表示，沙鹿廚餘坑有鋪設不透水布，都有參照中央的指引，除了覆土之外，會每天早中午加強消毒，廚餘跟非洲豬瘟都不會人傳人，廚餘管制問題預估要到11月6日，在這時間之前就會將沙鹿掩埋場的運作停止，因為剛好近日后里焚化廠在歲修，11月3日起就會將沙鹿地區廚餘運至后里焚化廠處理。

