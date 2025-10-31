為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南捷運藍線拚明年動工 議員促中華路施工應兼顧商圈需求

    2025/10/31 12:41 記者蔡文居／台南報導
    台南捷運第一期藍線行經永康中華路，配合未來捷運行人需求，目前中華路沿線正在進行人行道改善工程。（朱正軒提供）

    台南捷運第一期藍線行經永康中華路，配合未來捷運行人需求，目前中華路沿線正在進行人行道改善工程。（朱正軒提供）

    台南捷運第一期藍線正式獲中央核定，市議員朱正軒表示，捷運藍線是市民期盼已久的重要交通建設，力拚在市長任內動工，中華路沿線目前正在進行人行道改善工程，這是為捷運建設做的前導作業，把人行道找回來讓未來捷運完工後城市街廓更加友善，但施工期間，應兼顧通行安全與商圈需求。

    南市交通局表示，捷運第一期藍線在細部設計階段，將針對各施工時期妥善規劃交通維持計畫，並採滾動式調整車道配置及派員協助指揮，以確保施工期間交通順暢、影響降至最低。

    朱正軒指出，捷運藍線完工仍需多年，在這段漫長的施工期間，市府同步推動先導工程配套，包括先導公車及候車亭設置、人行道與避車彎改善、立體停車場及Ubike站點布設等，讓後續交通轉乘能夠整合。然而，當初人行道施工前說好的「避車彎」與「綠帶」在實際施工後卻不見蹤影，導致後續捷運施工期間公車停靠及臨停車輛很可能影響機慢車通行安全。

    南市交通局長王銘德表示，因後續捷運工程需外推車道，現階段暫時無法保留避車彎空間，將待捷運完工後再行恢復。未來送交維計畫時會納入相關意見，並持續與地方溝通調整，確保施工過程與周邊交通安全兼顧。

