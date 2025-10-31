「熊鷹－尋 閃現長空的白羽」特展今開幕 解密台灣一級保育類

「熊鷹－尋 閃現長空的白羽」特展於草山猛禽中心開放民眾免費參觀，民眾可把握展期，前往認識台灣一級保育類動物「熊鷹」的精彩生活，及瞭解猛禽保育與救傷工作對生態保護的重要性。（北市動保處提供）

「熊鷹－尋 閃現長空的白羽」特展今（31）日下午1時，於草山猛禽中心開放民眾免費參觀，展期至明年3月1日，時間為每週二至週六上午11時至下午5時。北市動保處指出，民眾可把握展期，前往認識台灣一級保育類動物「熊鷹」的精彩生活，及瞭解猛禽保育與救傷工作對生態保護的重要性。

北市動保處表示，動保處委託台灣猛禽研究會經營管理及活化位於陽明山舊美軍宿舍的用途，特別結合猛禽研究、救傷與教育推廣三大面向成了具有生態教育的「草山猛禽中心」。台灣猛禽研究會更利用中心的空間，長期協助動保處救獲的猛禽訓練，近3年統計已協助台北市救傷猛禽246隻。

北市動保處說，今年研究會規劃了「熊鷹-尋 閃現長空的白羽」特展，透過展現國內保育團體及專家學者多年來對熊鷹生態的研究、拍攝與保育紀錄，提高市民對野生動物的關注及認識棲地，與熊鷹族群動態對生態系統的重要性。

北市動保處補充，民眾在台北市發現傷病野生動物，可立即通報1959動物保護專線或「臺北市政府LINE@」，動保處提供24小時的動物救援服務，更有配合各類野生動物救傷的專業團隊。

