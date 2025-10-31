為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭80義消出征全國體技能競技 展現防災實力

    2025/10/31 10:41 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭義消前往苗栗參加全國體技能競技，代理縣長林茂盛授旗盼爭取佳績。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭義消前往苗栗參加全國體技能競技，代理縣長林茂盛授旗盼爭取佳績。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣義勇消防人員今天出發前往苗栗縣體育館，代表宜蘭縣參加「全國義勇消防人員體技能交流活動」。宜蘭縣政府為鼓舞參賽選手士氣，上午在縣府紅磚廣場舉行授旗典禮，代理縣長林茂盛期許選手不僅要爭取佳績，更要展現宜蘭縣堅強的防災能量與團隊精神。

    宜蘭縣今年共派出7組參賽隊伍、80名義勇消防人員參加，這次比賽項目包含「火災搶救」、「繩索救援」、「緊急救護技術」及「無人機運用」等四大類。宜縣消防局表示，參賽隊伍自今年5月起展開密集訓練，隊員犧牲假日與休息時間，歷經5個多月高強度體能與技術鍛鍊，展現出宜蘭義消堅毅不懈的精神與團隊榮譽感。

    義消總隊長張勝德代表全體選手，從林茂盛手中接過宜蘭縣義勇消防總隊鳳凰旗，象徵宜蘭縣義消團隊的榮耀與責任，並期盼代表宜蘭與全國各縣市義消好手同場交流競技。

    林茂盛說，感謝全體義消在近半年的時間裡全力以赴，透過不懈的訓練展現宜蘭消防團隊的專業與韌性，今年宜蘭不僅要爭取佳績，更要展現堅強防災能量與團隊精神。

    張勝德指出，宜蘭縣義勇消防總隊往年在全國比賽素有佳績，今年競賽項目更具挑戰性，只要我們秉持團結、專業與拚勁，必定能再創榮耀，延續宜蘭義消的傳統榮光。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播