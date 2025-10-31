為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    邀民間共同打造城市亮點 北市觀光活動補助11/1開放申請

    2025/10/31 10:39 記者孫唯容／台北報導
    「同志遊行暨國際變裝藝術節」以多元共融為主題，吸引民眾。（北市觀傳局提供）

    為扶植地方推動觀光活動，台北市政府觀光傳播局將在11月1日至30日，開放申請2026年度第1期觀光活動補助，只要在明年1月到6月在台北市內舉辦且符合資格的觀光活動，皆可提出申請。觀傳局鼓勵各界踴躍參與，共同打造具創意與在地特色的活動，吸引旅客走入台北，帶動在地觀光與產業發展。

    觀傳局說明，補助計畫鼓勵活動結合地方文化、在地特色、節慶活動及夜間觀光等多元元素，無論是音樂節、嘉年華，還是以城市巷弄或山城街區為舞台的導覽活動，只要具備創意、故事性與吸引力，都有機會獲得補助。同時，也鼓勵爭取補助的觀光活動選在新的活動場域，如關渡水岸公園等舉辦，繁榮當地經濟，讓觀光活動不再侷限於單一區域，而能擴展至更多地方。

    觀傳局表示，今年北市觀光活動補助成果豐碩，多場活動以在地特色為主軸，如「戲春大稻埕」、「艋舺人情味」、「萬華老城咖啡香」、「走讀劇場-尋找陳星聚」、「榮町年度文化祭秋拾祭」及年度盛事「台北溫泉季」，皆以文化記憶串連城市故事，展現台北獨特的人文風貌。此外，還有「台北里山川」、「秋OUT音樂節」及「同志遊行暨國際變裝藝術節」，分別以自然生態、青春活力及多元共融為題，與觀光產業緊密結合，成功吸引旅客目光。

    觀傳局指出，申請補助的觀光活動內容應為「實體」活動，並開放一般民眾參與，需突顯地方特色或產業，吸引外縣市及國際旅客參與，建議活動應依性質加強結合北市府指標性活動，如台北燈節、台北花季系列活動、台北傳統市場節等，且為響應永續觀光發展，活動應包含3R（Recycle循環回收、Reuse重複利用、Reduce減少使用）等低碳環保作為。觀傳局也提醒，申請單位須為活動主辦單位且編列自籌款50%以上，同一申請單位於同一年度以補助一案為原則，實際補助金額由委員會審查後核定。

    觀傳局表示，多場活動以在地特色為主軸，如「戲春大稻埕」、「艋舺人情味」、「萬華老城咖啡香」、「走讀劇場-尋找陳星聚」、「榮町年度文化祭秋拾祭」及年度盛事「台北溫泉季」，皆以文化記憶串連城市故事，展現台北獨特的人文風貌。（北市觀傳局提供）

