為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鰻苗捕撈漁季11月展開 嘉縣府提醒漁民注意安全配合申報

    2025/10/31 10:33 記者林宜樟／嘉義報導
    鰻苗捕撈漁季11月開始。（嘉義縣政府）

    鰻苗捕撈漁季11月開始。（嘉義縣政府）

    今年為期4個月的鰻苗捕撈漁季將於11月1日展開，嘉義縣是國內重要的鰻苗捕撈區域，縣府呼籲從事岸際捕撈鰻苗業者應向漁會辦理登記，作業期間保護自身安全及遵守作業秩序。

    縣府農業處表示，鰻魚養殖為傳統產業，因養殖所需的鰻苗仍需依賴天然苗，為兼顧漁民生計及部分鰻苗得以溯河成長，漁業署2013年公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，每年自3月1日至10月31日止，除花蓮縣、台東縣外，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗。

    縣府農業處說明，早年捕撈日本鰻苗期間從10月起至隔年4月底共7個月，為讓該期間來游的日本鰻苗有機會溯河成長繁衍下一代，維持鰻魚生態永續，自2013年起漁業署規定開放捕撈期間為每年11、12月及隔年1、2月共4個月，捕撈期減少3個月。

    縣府表示，捕撈鰻苗在低溫及暗夜下作業，加上冬季天候海象不穩，在海岸捕撈鰻苗的作業風險極高，提醒捕撈鰻苗業者應穿著救生裝備並注意天候海象，維護自身安全；為利後續進行鰻魚（苗）資源科學調查研究及資源管理評估，讓鰻魚產業永續發展，請捕撈鰻苗業者依「岸際捕撈鰻苗應注意事項」向漁會辦理捕撈登記，以及將捕撈方法、地點及數量記錄在漁撈日誌回報給漁會。

    嘉義縣沿海是重要的鰻苗撈捕區域。（嘉義縣政府）

    嘉義縣沿海是重要的鰻苗撈捕區域。（嘉義縣政府）

    嘉義縣府提醒漁民撈捕鰻苗注意事項。（嘉義縣政府）

    嘉義縣府提醒漁民撈捕鰻苗注意事項。（嘉義縣政府）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播