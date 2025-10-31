新兵家長跳針重複提問 惹怒眾人：這不是幼稚園欸

圖為士兵訓練情形。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

一名網友近日分享，最近有家人入伍當兵，順勢加入「當兵家族群組」，孰料卻看到有家長持續詢問長官在記事本整理好的QA問題，傻眼之餘其他名家長嗆說「這不是幼稚園欸」，PO文曝光後引起大量網友熱烈討論。

這名網友於Dcard論壇發文提到，由於最近有家人當兵加入「家長群組」，但卻看到群組中「結果一堆家長一直問一些記事本有，或是剛剛有人問過的問題，不然就是一直問我家小孩坐到車了嗎之類的問題」。

原PO透露，「有個家長說他小孩要看醫生，能不能請假，被其他家長說不是有幾天休假嗎，怎麼不那幾天看？」，其他名家長傳送圖片並提醒「記事本有」。另有一名家長接連提問長官「請問我家孩子坐到專車了嗎？到營了嗎？繳費要繳多少？是不是回營直接繳現金？繳費有沒有問題？什麼時候休假？什麼時候收假？」

原PO轉述，「接著有人講這裡不是幼稚園欸，一大堆人給他按讚，那個愛問記事本就有答案的問題的人，還惱羞說不知道就是幼稚園嗎？不是心甘情願可以不用回答」，原PO最後嘆說，「我真的覺得那個人講得沒錯，當兵不是幼稚園欸」。

有網友提問「當兵為什麼要有家長群？」原PO回應，「長官說是公告重要訊息，偶爾要統計人數，例如：懇親會人數，開車來的話要登記車號之類，有問題可以找他們，結果就變成這樣」。

許多網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，有人說「不說別的，光是這個當兵家長群的就超像幼兒園了」、「漲知識了，原來當兵還有家長群組」、「怎麼一堆伸手牌，用看的就知道這些人是問題製造機」，還有網友爆料「之前加到家長群，還有家長問裡面長官說他兒子每天固定下午3點會和他一起喝下午茶，說可以讓他兒子3點的時候讓他兒子跟他視訊麻煩長官泡茶給他兒子喝嗎？一堆家長直接用白眼的貼圖洗版」。

