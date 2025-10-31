10週年引人潮！白晝之夜明登場 交管、雨備一次看

2025白晝之夜現場展品分佈圖。（北市文化局提供）

「2025台北白晝之夜」將在11月1日下午2時到11月2日凌晨2時，在圓山地區及周邊舉行，文化局指出，配合展區規劃及活動安全，部分道路及自行車道將實施交通管制，適逢白晝之夜10週年，預期吸引大量人潮，呼籲民眾多加利用大眾交通運輸前往，減少周邊交通壅塞。

文化局表示，近期連日降雨，白晝之夜活動仍將照常舉行，提醒民眾留意氣候變化並注意安全，本次規劃出三大觀展區域（舊兒童樂園區、昨日世界區、花博廣場區），觀眾可自由選擇觀展路線順序，其中「昨日世界區」為安全考量，採行人單向動線，由舊兒童樂園入口單一路線上山，花博公園方向多條路線可下山，另為維護安全及觀賞品質，若遇山區人潮過多，將啟動人流管制措施，請民眾配合引導。

另圓山園區部分場域位於山坡及坑道區域，部分路段需稍作爬坡，且天氣濕氣較重、地面略滑，建議穿著防滑好走的鞋具與保暖衣物前來參與。今年多處作品為戶外體驗，建議民眾準備防蚊液、雨衣、手電筒、行動電源，讓夜間探索更盡興。

文化局表示，若活動當日因天候影響，部分戶外作品或展演節目將依現場狀況進行調整，若遇豪大雨動態作品可能會調整為靜態觀賞或暫停演出，並關閉上山路口，主辦單位將視實際情況啟動雨備機制，將於現場以及官方社群公告最新安排。

【搭乘大眾交通運輸最方便】

（一） 捷運：

建議民眾多利用捷運系統前往，搭乘淡水信義線至「圓山站」，由1號或2號出口步行即可抵達花博公園圓山園區活動現場，活動當日淡水信義線圓山站及民權西路站延長營運至11月2日（週日）凌晨2時，開放搭乘至台北車站，班距約20分鐘。此外提醒旅客，台北車站至雙連站間各車站僅供出站，不提供進站乘車及轉乘服務。

（二） 公車：

可於「圓山轉運站（玉門）」、「圓山轉運站（捷運圓山站）」、「花博公園」、「台北市立美術館」等站下車後步行至活動現場。

※ 公車未延長營運時間，請民眾多加留意回程安排。

（三） 台鐵、高鐵：

旅客可搭乘台鐵或高鐵至台北車站後，轉乘捷運淡水信義線至圓山站抵達活動現場。

【交通管制措施】

（一） 自行車騎乘管制

11月1日（週六）00:00至11月2日（週日）08:00

玉門街（敦煌路－庫倫街）西側人行道、自行車道以及基隆河左岸自行車道鄰近花博公園路段單側管制騎乘。

（二） YouBike 微笑單車暫停租借

11月1日（週六）00:00至11月2日（週日）08:00

「捷運圓山站（1號出口）」站點暫停租借服務。

（三） 路邊停車管制

11月1日（週六）00:00至11月2日（週日）08:00

玉門街（敦煌路－庫倫街）西側1至12號停車格取消，供行人通行使用。

活動交通資訊。（北市文化局提供）

