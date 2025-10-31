為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖縣長陳光復授旗義消代表隊 勉勵全力以赴爭取佳績

    2025/10/31 10:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣大家長陳光復縣長，前往機場為全國義勇消防人員體技能交流活動選手授旗。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣大家長陳光復縣長，前往機場為全國義勇消防人員體技能交流活動選手授旗。（澎湖縣政府提供）

    今年「全國義勇消防人員體技能交流活動」，將於明（11月1日）在苗栗縣盛大登場，澎湖縣大家長長陳光復今（10月31日）一早特地前往機場，為澎湖縣義消代表隊授旗，並頒發加菜金，勉勵全體隊員將平日精實訓練的成果充分展現，全力以赴、力拼佳績，為澎湖爭取最高榮譽。

    陳光復表示，義消是縣內消防救災體系的重要後盾，平時分擔救災、救護、宣導及各項防災勤務，無論颳風下雨，都堅守崗位、無私奉獻，充分展現「義無反顧、勇往直前」的精神。他感謝義消夥伴長年來的付出，讓澎湖的安全防護網更加堅實。

    2年1次的「全國義勇消防人員體技能交流活動」是全國義消交流與競技的平臺，藉由競賽促進各地消防與義消人員的實務技術與情感連結。為備戰此次賽事，縣府消防局偕同澎湖縣義消總隊長陳雙全、各級義消幹部與局內戰技教官，篩選體能強健、技能純熟之義消擔任選手，共計63人，將參加「火災搶救」、「緊急救護」、「繩索救援」及「無人機運用」等項目。

    參賽選手們利用公餘時間自主訓練，歷經約20週的密集備戰，展現出高度的團隊精神與專業態度，期盼大家在賽場上發揮平時嚴謹訓練成果，奮勇爭取佳績，讓全國看見澎湖義消的專業實力與熱血風采。

    澎湖縣長陳光復致贈代表隊旺旺，希望成績也旺旺。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復致贈代表隊旺旺，希望成績也旺旺。（澎湖縣政府提供）

