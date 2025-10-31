台16線水里信義邊坡工程 11月起限行交管3個月

南投省道台16線水里往來信義路段，11月起進行3個月的邊坡保護工程，屆時將採限制通行交管。（信義工務段提供）

南投縣省道台16線水里鄉往來信義鄉路段，今年7月屢遭颱風與連續降雨襲擊，導致道路邊坡出現嚴重崩坍，公路局信義工務段將在11月1日至明年1月31日，進行為期3個月的邊坡保護工程，屆時從上午9點至下午5點將限制通行交管，每整點封閉50分鐘、放行10分鐘，封閉時段可改道行駛人和波石聯絡道，以免延誤行程。

信義工務段表示，台16線水里至信義路段，由於部分道路邊坡陡峭、地質破碎，以致今年暑假歷經颱風和連日強降雨後，水里人和路段，以及信義地利路段都出現崩坍，在經過搶修後已恢復通行，但為避免汛期又出現災損，11月起將展開3個月的邊坡保護工程。

屆時台16線21K水里人和段、24K信義地利段，每週一至週六，每日上午9點至下午5點，每整點封閉50分鐘、放行10分鐘，中午12點至下午1點不管制。

週日則採工區周圍管制，一般不會進行長時間的刷坡工項，會以彈性方式交管，管制時間最長50分鐘，期間若遇國定連續假期則不施工管制，用路人若遇施工禁行時段，可改走人和波石聯絡道，以免影響行程。

