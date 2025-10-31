為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台16線水里信義邊坡工程 11月起限行交管3個月

    2025/10/31 10:12 記者劉濱銓／南投報導
    南投省道台16線水里往來信義路段，11月起進行3個月的邊坡保護工程，屆時將採限制通行交管。（信義工務段提供）

    南投省道台16線水里往來信義路段，11月起進行3個月的邊坡保護工程，屆時將採限制通行交管。（信義工務段提供）

    南投縣省道台16線水里鄉往來信義鄉路段，今年7月屢遭颱風與連續降雨襲擊，導致道路邊坡出現嚴重崩坍，公路局信義工務段將在11月1日至明年1月31日，進行為期3個月的邊坡保護工程，屆時從上午9點至下午5點將限制通行交管，每整點封閉50分鐘、放行10分鐘，封閉時段可改道行駛人和波石聯絡道，以免延誤行程。

    信義工務段表示，台16線水里至信義路段，由於部分道路邊坡陡峭、地質破碎，以致今年暑假歷經颱風和連日強降雨後，水里人和路段，以及信義地利路段都出現崩坍，在經過搶修後已恢復通行，但為避免汛期又出現災損，11月起將展開3個月的邊坡保護工程。

    屆時台16線21K水里人和段、24K信義地利段，每週一至週六，每日上午9點至下午5點，每整點封閉50分鐘、放行10分鐘，中午12點至下午1點不管制。

    週日則採工區周圍管制，一般不會進行長時間的刷坡工項，會以彈性方式交管，管制時間最長50分鐘，期間若遇國定連續假期則不施工管制，用路人若遇施工禁行時段，可改走人和波石聯絡道，以免影響行程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播