    首頁 > 生活

    115高中英聽第一次考試成績今公布 複查成績者下週一前完成申請

    2025/10/31 10:04 記者楊綿傑／台北報導
    大考中心今公布115學年度第一次英聽考試成績。（資料照）

    大考中心今公布115學年度第一次英聽考試成績。（資料照）

    115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績今開放查詢，也寄發成績通知單。大考中心表示，若要複查成績，今起至11月3日下午5時止，至大考中心網站申請，並於期限內完成申請手續及繳費，逾期不受理。

    關於成績公布，大考中心指出，考生報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將會收到手機號碼0911-511-467發送簡訊通知考生成績。如所填行動電話號碼已設定拒收企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

    而為方便考生快速查詢成績，今天大考中心首頁至下午1時會更換為「簡易版」。考生可透過大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗之「試務專區」，點擊「成績查詢」查看成績，查詢服務開放至明年8月31日止。

    若要申請成績複查，大考中心提到，考生須至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）中，高中英語聽力測驗之「試務專區」，點選「考生專區」進行註冊或登入，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。

