    首頁 > 生活

    「消費滿399萬」停車折扣20元引熱議 真相曝光網笑翻：少標點符號惹的禍

    2025/10/31 10:01 記者周敏鴻／桃園報導
    網友PO出文具店外觀照片，店外告示招牌上（紅圈處）寫著「消費滿$399萬和停車場折扣$20」引起其他網友熱議。（擷取自網路）

    網友PO出文具店外觀照片，店外告示招牌上（紅圈處）寫著「消費滿$399萬和停車場折扣$20」引起其他網友熱議。（擷取自網路）

    網友在臉書「路上觀察學院」PO出桃園市中壢區1處文具店的外觀照片，店外告示招牌上寫著「消費滿$399萬和停車場折扣$20」，網友發問：「好想知道有人消費滿嗎？」引來熱議；招牌內容原來是「消費滿$399，萬和停車場折扣$20」，讓網友們笑翻：「少了標點符號惹的禍！」

    中壢區該處文具店外的告示招牌，文字是直式排列，第一排寫了「消費滿$399萬和」，第二排則是「停車場折扣$20」，網友看到後拍下照片PO網，有網友認真討論「1小時停車30元，就只給20元折扣」外，更多網友被「消費滿$399萬」的文字吸引而歪樓討論「399萬是要消費多久才滿」、「399萬可能可以在樓上再開1間」。

    還好有網友幫忙說明招牌內容為「消費滿$399，萬和停車場折扣$20」，文具店是要告知消費者在文具店內消費滿399元，若停車在鄰近的「萬和」停車場，就能折扣20元，才讓網友們恍然大悟做出結論「又是少了標點符號惹的禍」、「難怪外國人說中文很難」。

