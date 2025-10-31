為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    菊島跨海馬拉松11/2登場 「痛風療癒系」園遊會成焦點

    2025/10/31 09:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    菊島跨海馬拉松賽後園遊會，設在觀音亭。（記者劉禹慶攝）

    菊島跨海馬拉松賽後園遊會，設在觀音亭。（記者劉禹慶攝）

    素有台灣「痛風療癒系」馬拉松始祖稱號的菊島跨海馬拉松，即將在11月2日登場，除了沿途補給站打出龍蝦、螃蟹等生猛海鮮外，還有最受矚目的賽後園遊會地方美食，地點在馬公觀音亭周邊，活動時間自上午8時至下午2時。

    賽後園遊會特邀集歴年菊島馬拉松各補給站美食，讓選手能分享地方道地風味美食，包括澎湖農漁產業合作社名特產、黑妞黑糖糕、雪山啤酒、赤崁阿麗鮮炸丁香和干貝醬、緝馬灣炸花枝丸和花枝排、元神滷味「可素」炒米台目等、土魠魚麵線、山豬肉烤香腸、阿利豆乳雞、鮮果香西瓜汁、鄭記海鮮燒烤、陳拔拔雞腳凍。

    現場計有各類小吃點心類及宣導單位共計有30攤，選手可憑園遊劵兌換美食或伴手禮，眷屬和民眾亦可使用現金購物。歡迎選手、眷屬和地方民眾，請踴躍前往參與分享。

    另外「澎湖女兒」觀光署長陳玉秀，傳出上任以來首度在澎湖公開「亮相」，就是今年菊島跨海馬拉松，陳玉秀在個人臉書發文：「有人跟我一樣要參加這一場菊島馬拉松嗎？我肯定跑不完的，但希望有人同行，欣賞沿路風光，我走半輩子都不會膩的行程。週日見喔！」

    賽後園遊會提供多項地方美食，選手憑券免費食用。（記者劉禹慶攝）

    賽後園遊會提供多項地方美食，選手憑券免費食用。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播