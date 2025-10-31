為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹北米糧節明起登場 邀學童當大廚比創意料理

    2025/10/31 09:46 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北農會米糧節明起兩天（11月1、2日）登場，除了多樣米食推廣體驗及「米食小學堂」，更舉辦「小小大廚師學生米食創意料理比賽」。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北農會米糧節明起兩天（11月1、2日）將在農會大樓廣場登場，除了多樣米食推廣體驗及「米食小學堂」，更舉辦「小小大廚師學生米食創意料理比賽」，鼓勵學童利用在地米及「三章一Q」食材發揮創意，希望大小朋友從趣味活動中，重新認識「一碗飯」背後的農業價值與農民心意。

    農業部農糧署北區分署表示，竹北市農會輔導在地農民栽培優良稻米品種如桃園3號、高雄147號，並配合大糧倉計畫推廣黑豆、大豆、地瓜、玉米等雜糧作物有成，希望透過米糧節多元豐富的體驗活動，推廣國產米糧及在地雜糧的消費量，實踐「地產地消」理念。

    明起兩天的活動有趣又多元，除了舞台表演、街頭藝人演出、摸彩、趣味競賽及農產品特色市集，也安排百人品嘗滷肉飯活動、養生粽製作、實作米穀粉雞蛋糕、米食料理方法示範及直播。

    同時，「米食小學堂」邀請專業農民介紹有機稻米生長與營養價值；舉辦「小小大廚師學生米食創意料理比賽」，並設有「三章一Q」闖關遊戲等食農教育體驗。這個週末假日，邀請竹北地區的家長們踴躍帶著孩子參與，親近土地、體驗農業。

