為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    土城北辰宮48週年慶 白沙屯媽祖蒞臨遶境祈福

    2025/10/31 09:38 記者翁聿煌／新北報導
    土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。（記者翁聿煌攝）

    土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會，活動現場香火鼎盛、信眾雲集，新北市副市長劉和然到場恭迎媽祖聖駕，盼延續媽祖慈悲護佑的精神，展現地方信仰的凝聚力與文化傳承，吸引數萬名香客共襄盛舉。

    劉和然表示，北辰宮自創建以來，長年深耕地方信仰與公益服務，定期捐贈白米與物資給弱勢族群，對社區凝聚力的形成貢獻良多，此次恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，不僅是宗教界一大盛事，更為新北市民帶來心靈的慰藉與祝福。

    他感謝北辰宮多年來積極響應政策、投入公益，充分展現宗教團體的正向力量。未來市府也將持續與地方宮廟攜手合作，共同推動宗教文化、公益慈善及社會教化事業，讓更多市民在信仰中找到安定與希望，讓新北市更加美好。

    北辰宮自1976年創建以來，秉持「慈悲為懷、廣結善緣」的宗旨，除舉辦祈安禮斗法會與廟會活動外，也長期推動各項社會福利與慈善事業，「粉紅超跑」象徵信仰的傳承與行動的力量，此次贊境祈福盛會，北辰宮以最隆重、最虔誠的方式迎接聖母，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，眾生安康喜樂。

    新北市土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，新北市副市長劉和然恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，新北市副市長劉和然恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，新北市副市長劉和然（右二）、前行政院長蘇貞昌（右）均到場恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，新北市副市長劉和然（右二）、前行政院長蘇貞昌（右）均到場恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播