土城北辰宮48週年慶 白沙屯媽祖蒞臨遶境祈福

土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。（記者翁聿煌攝）

新北市土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會，活動現場香火鼎盛、信眾雲集，新北市副市長劉和然到場恭迎媽祖聖駕，盼延續媽祖慈悲護佑的精神，展現地方信仰的凝聚力與文化傳承，吸引數萬名香客共襄盛舉。

劉和然表示，北辰宮自創建以來，長年深耕地方信仰與公益服務，定期捐贈白米與物資給弱勢族群，對社區凝聚力的形成貢獻良多，此次恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，不僅是宗教界一大盛事，更為新北市民帶來心靈的慰藉與祝福。

請繼續往下閱讀...

他感謝北辰宮多年來積極響應政策、投入公益，充分展現宗教團體的正向力量。未來市府也將持續與地方宮廟攜手合作，共同推動宗教文化、公益慈善及社會教化事業，讓更多市民在信仰中找到安定與希望，讓新北市更加美好。

北辰宮自1976年創建以來，秉持「慈悲為懷、廣結善緣」的宗旨，除舉辦祈安禮斗法會與廟會活動外，也長期推動各項社會福利與慈善事業，「粉紅超跑」象徵信仰的傳承與行動的力量，此次贊境祈福盛會，北辰宮以最隆重、最虔誠的方式迎接聖母，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，眾生安康喜樂。

新北市土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，新北市副市長劉和然恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨。（記者翁聿煌攝）

新北市土城北辰宮31日舉辦建宮48週年慶，新北市副市長劉和然（右二）、前行政院長蘇貞昌（右）均到場恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法