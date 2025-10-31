為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南安定胡麻收成估約7、8成 胡麻節11/22登場

    2025/10/31 09:41 記者劉婉君／台南報導
    安定胡麻節將於11月22日登場，當天將邀請民眾走入胡麻田巡禮。（記者劉婉君攝）

    台南市安定區為全國胡麻主要產地之一，前3年由於氣候因素收成不佳，農民終於盼到今年秋作收成穩定，安定區農會目前估計約可達到7、8成，將於11月22日舉辦「安定胡麻節」，當天除了農特產品展售，安定區農會還準備約2000份的麻油雞飯供民眾品嚐。

    安定區農會總幹事黃彥銘表示，今年農會與安定區公所契作胡麻約50公頃，胡麻收購金額1斤160元，品種為「台南1號」，農會生產的胡麻油均使用國產胡麻，絕不摻雜進口胡麻，且通過SGS檢測，無農藥殘留，平均約2斤半的胡麻可製成1斤的油，秋作收成預計12月採收，當季生產的胡麻油約明年農曆年前推出。

    安定區長陳仁偉說，安定胡麻節今年主題為「幸福饗宴、相約安定」，於22日在公所旁的停車場舉行，將有農特產品展售、闖關遊戲、胡麻娃娃彩繪、兒童胡麻變裝秀等。

    當天還有胡麻田巡禮拍照打卡送兌換券，以及青農準備小型胡麻油製作設備的食農教育攤位等。

    胡麻農忙著「剪花」，以讓營養可以凝聚在果實。（記者劉婉君攝）

