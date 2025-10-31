為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    轉角撞到遮雨棚！ 馬公市區遊覽車卡「柱」動彈不得

    2025/10/31 09:37 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公海埔路鬧區，三十日晚間傳出遊覽車轉角撞擊遮雨棚。（馬公警分局提供）

    馬公海埔路鬧區，三十日晚間傳出遊覽車轉角撞擊遮雨棚。（馬公警分局提供）

    澎湖進入觀光淡季，但運動賽事、廟會活動不斷，街道上仍可見遊覽車穿梭，昨（30）日晚間馬公鬧區海埔路，傳出1輛營業用遊覽車，行經馬公市海埔路轉角處，卻卡在店家突出遮雨棚，導致店家及招牌受損，當場卡「柱」動彈不得，警方擔心影響來往人車交通，派員現場維持秩序與清理善後工作。

    馬公警分局調查指出，昨日晚間9時10分許，在馬公市海埔路與興港南街岔路口，1部營業遊覽大客車（駕駛男、56年次、澎湖籍）沿興港南街行駛右轉海埔路時，右側車身碰撞店家遮雨棚，造成車輛及招牌受損，無人受傷，駕駛無飲酒，但因案發地點，位在馬公海鮮餐廳聚集區，引來不少人車佇足圍觀。

    由於遊覽車車頂刮中了路旁商家突出的雨遮招牌，當場卡「柱」動彈不得，擔心任意移動車輛，會造成車輛及店家招牌毀損持續擴大，因此警方派員維持現場交通秩序，並由遊覽車公司派員前往現場，協助車輛脫困。司機表示，他是為了閃避突如其來的車輛，才會不慎撞到突出遮雨棚。

    由於現場鄰近中油馬公直營加油站，為馬公市區唯一加油站，因此車流量相當大，又為多叉路口，因此路面避車減速號誌桿林立，保護行人過馬路安全，但也因此導致路面縮減，形成交通瓶頸，成為造成車禍的潛在因素。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播