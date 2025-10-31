她想刺青詢問長輩看法 父母這樣回答引網友笑翻

1名網友分享，她想嘗試刺青，在網路平台找了喜愛的刺青圖案傳給父母詢問看法，孰料對方竟回「會申報你染疫」，貼文曝光後引發不少網友討論與留言。（圖擷取自「爆廢公社」臉書粉專）

每個人審美觀念不盡相同，1名網友分享，她想嘗試刺青，在網路平台找到喜愛的刺青圖案傳給父母詢問看法，孰料對方竟回「會申報你染疫」，貼文曝光後引發不少網友討論與留言。

這名網友於「爆廢公社」臉書社團發文提到，原PO在網路平常找到一名女性刺青照片，該名女性身上有多顆星星「刺青」，但疑似剛刺完，故皮膚較紅，原PO將這張屬意刺青參考圖傳給父母並詢問「如果我去刺這種你會反對嗎？」原PO長輩接著回說「會，我會申報你染疫」，原PO無奈地說「跟爸媽說想去刺青的～得到這個答案」

請繼續往下閱讀...

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「蚊子、跳蚤咬抓破皮也有這種效果」、「遠看超像的，刺大顆一點不行嗎」、「以為長水痘了」、「第一眼看成水痘」、「可憐啊，這是生病了吧」、「不用去刺青去公園，小黑蚊就讓你有一樣的感受了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法