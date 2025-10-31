為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    她想刺青詢問長輩看法 父母這樣回答引網友笑翻

    2025/10/31 10:22 即時新聞／綜合報導
    1名網友分享，她想嘗試刺青，在網路平台找了喜愛的刺青圖案傳給父母詢問看法，孰料對方竟回「會申報你染疫」，貼文曝光後引發不少網友討論與留言。（圖擷取自「爆廢公社」臉書粉專）

    1名網友分享，她想嘗試刺青，在網路平台找了喜愛的刺青圖案傳給父母詢問看法，孰料對方竟回「會申報你染疫」，貼文曝光後引發不少網友討論與留言。（圖擷取自「爆廢公社」臉書粉專）

    每個人審美觀念不盡相同，1名網友分享，她想嘗試刺青，在網路平台找到喜愛的刺青圖案傳給父母詢問看法，孰料對方竟回「會申報你染疫」，貼文曝光後引發不少網友討論與留言。

    這名網友於「爆廢公社」臉書社團發文提到，原PO在網路平常找到一名女性刺青照片，該名女性身上有多顆星星「刺青」，但疑似剛刺完，故皮膚較紅，原PO將這張屬意刺青參考圖傳給父母並詢問「如果我去刺這種你會反對嗎？」原PO長輩接著回說「會，我會申報你染疫」，原PO無奈地說「跟爸媽說想去刺青的～得到這個答案」

    許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「蚊子、跳蚤咬抓破皮也有這種效果」、「遠看超像的，刺大顆一點不行嗎」、「以為長水痘了」、「第一眼看成水痘」、「可憐啊，這是生病了吧」、「不用去刺青去公園，小黑蚊就讓你有一樣的感受了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播