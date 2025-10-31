為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水資源大戰無法避免！ 雲科大將攜手業界成立「AI智慧河川巡守隊」

    2025/10/31 09:26 記者李文德／雲林報導
    雲科大與縣府、業界舉辦環境教育系列課程成果展，更公布將打造「AI智慧河川巡守隊」。（記者李文德攝）

    如何維護環境永續，已是國際間共同挑戰，國立雲林科技大學、雲林縣環保局，與矽品精密工業公司、日月光環保永續基金會西首推共環境教育。雲科大表示，因應世界科技產業發展，「水資源」大戰無法避免，將推動高中生STEM學習計畫，打造「AI智慧河川巡守隊」。

    校方舉辦環境教育成果展，邀請日月光環保永續基金會副總監陳心婷、矽品精密副總經理方慎德、雲林縣副縣長謝淑亞、水利處副處長吳文能、環保局副局長黃富義等人出席。

    雲科大環境與安全衛生工程系教授郭昭吟指出，此次課程整合7所環教場所，包含水林黃金蝙蝠生態館、北港礫間汙水廠、農田水利環教園區、中科園區虎尾汙水廠、雲科大潔綠永續環保屋、湖山水庫環教園區及晁陽綠能農場，帶領雲林國小、誠正國小、重興國小的學生參與環境教育，養成環保小尖兵。

    郭昭吟表示，因應國際間的科技業快速發展、氣候快速變遷，「水資源大戰」已經難以避免，下一步將和高中職合作，推動STEM學習計畫，導入虎尾中科園區汙水處理廠與企業場域，打造結合科學教育與永續實踐的「AI智慧河川巡守隊」。

    方慎德表示，雲科大已協助300多名學生深入縣內七處環境教育場域學習，矽品與日月光環保永續基金會長期致力於推動ESG企業責任，攜手培育未來的永續實踐者；謝淑亞表示，面對氣候變遷，沒有人可以是局外人，環境教育課題更顯重要，此次成果展現環境教育從基礎扎根、向社會擴散的具體成效。

    雲科大與縣府、業界舉辦環境教育系列課程成果展。（記者李文德攝）

