    首頁 > 生活

    日本津久見高校拜訪新北清水高中 以舞會友熱情交流

    2025/10/31 09:20 記者翁聿煌／新北報導
    日本津久見高校學生介紹大分縣無形民俗文化遺產的傳統舞蹈「津久見扇子舞」。（記者翁聿煌攝）

    來自日本大分縣津久見市津久見高校，一行七人由副校長井上秀行率領，造訪清水高中，津久見高校學生介紹津久見市風光與校園生活，並以列為大分縣無形民俗文化遺產的傳統舞蹈「津久見扇子舞」，以優雅舞姿展現日本古典之美，清水高中舞蹈資優班以自創舞作「赤月」回應，從宇宙意象出發，呈現人與自然共生的生命律動

    清水高中校長賴來展致詞時表達對津久見高校來訪的誠摯歡迎與合作期盼，雙方互贈紀念品，象徵兩校友誼的開端，津久見高校學生以簡報介紹津久見市風光與校園生活，分享該校盛大的體育季與文化季活動，也邀請台灣朋友未來造訪九州，讓清水高中師生印象深刻。

    清水高中生活科技教師曾詠翔以「永續創客」為理念，設計寶特瓶手作課程，帶領來賓製作環保小風車，體驗創意與永續教育的結合，此課程延續曾老師參與「EDit2025台灣國際教育創新會展」的精神，讓學習交流活動更具教育意涵。

    津久見高校學生並帶來被列為大分縣無形民俗文化遺產的傳統舞蹈「津久見扇子舞」，以優雅的舞姿展現日本古典之美，隨後由今年參加國慶日慶典演出的清水高中舞蹈資優班以自創舞作「赤月」回應，從宇宙意象出發，呈現人與自然共生的生命律動，展現清水高中藝術教育成果，兩校學生即興交流舞蹈動作，「以舞會友」跨越語言障礙。

    津久見高校學生塩崎優海表示，能與清水高中學生交流很開心，透過肢體互動跨越語言的高牆，真的達到彼此交流，兒玉紗季也說，能同時分享日本與台灣文化，很有意義。

    日本津久見高校與清水高中學生相見歡。（記者翁聿煌攝）

    日本津久見高校到訪清水高中，受到熱情歡迎。（記者翁聿煌攝）

