    生活

    MIZUNO馬拉松週日新北登場 清晨5時交通管制

    2025/10/31 08:59 記者林嘉東／新北報導
    「2025 MIZUNO馬拉松接力賽」，將於11月2日清晨5時開跑。新北市金山警分局屆時將在賽道沿線實施人車管制，籲請民眾注意。（記者林嘉東翻攝）

    台灣美津濃公司與中華民國體育運動總會，將於11月2日（星期日）清晨5時至中午12時止，舉辦「2025 MIZUNO馬拉松接力賽」。由於活動在新北市萬里區翡翠灣溫泉飯店開跑，新北市金山警分局屆時將在賽道沿線實施人車管制，籲請民眾注意。

    此次路跑活動，從翡翠灣溫泉飯店第二停車場起跑後，將沿著台2線行經萬里隧道、下社路、民生路、公園路、磺港路、磺清路、石門區石門實驗國民中學體育館前折返，回到太平洋建設第二停車場。警方表示，活動期間將實施道路封閉管制，管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路如下：

    一、台2線往淡水方向之車道（玉田路口至下社路口、磺清路口至石門加油站路口）全線封閉。

    二、台2線往基隆方向車道實施調撥車道。

    三、替代道路規劃：可由玉田路前往龜吼、野柳地區。

    警方表示，活動期間，車輛如需跨越台2線賽道須依現場人員視賽道內跑者情況彈性放行，行人部分也須依現場交通疏導人員指揮通行，建議民眾當天如有使用車輛外出之需求，請提前於11月1日晚上8點前將車輛移置非管制區域，台2線上公車站牌也將移至附近中央分隔島處臨時站牌供民眾上下車。

    「2025 MIZUNO馬拉松接力賽」，將於11月2日清晨5時開跑。新北市金山警分局屆時將在賽道沿線實施人車管制，籲請民眾注意。（記者林嘉東翻攝）

