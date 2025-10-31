國1增設造橋交流道施工 頭份交流道與124甲縣道11/3~18分階段交管

為配合國1增設造橋交流道工程施工，頭份交流道與124甲縣道，11月3日至18日將分階段交管。（資料照）

交通部高速公路局為辦理「國道1號增設造橋交流道工程（第I109R標）」植栽移植及定植作業，預計於11月3日（週一）至7日（週五）、11月10日（週一）至14日（週五）及11月17日（週一）至18日（週二），每日之9時至16時，占用國道1號頭份交流道北上出口、南下入口匝道及124甲縣道之部分車道，請用路人注意並配合交管。

高速公路局第二新建工程分局指出，第一階段為11月3日至7日，每日之9時至16時。頭份交流道北上出口匝道部分，占用部分之外路肩及車道（剩餘之部分車道仍可供車輛通行）；124甲縣道部分，佔用部分之外路肩及外車道（剩餘之內車道仍可供車輛通行）。

第二階段為11月10日至14日及11月17日至18日，每日之9時至16時。頭份交流道北上出口匝道部分，占用部分之外路肩及車道（剩餘之部分車道仍可供車輛通行）；頭份交流道南下入口匝道部分，占用部分之外路肩及車道（剩餘之部分車道仍可供車輛通行）；124甲縣道部分，佔用部分之外路肩及外車道（剩餘之內車道仍可供車輛通行）。

交通管制期間，請用路人收聽警察廣播電台（FM94.3或FM104.9頻道），或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，了解最新路況；另行經管制區域時請減速慢行，並遵循指示牌面及導引牌面行駛，以確保行車安全。

