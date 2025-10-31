今明低溫下探18度！氣象專家：入秋降溫最大的一波

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，東北季風即將再度增強，預報顯示，這一波涼空氣比較強，預期北部、宜蘭平地，將是入秋以來，首度叩關1字頭低溫！（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，降雨區域再擴大，預估這波東北季風要到下週末才會減弱。另外因東北季風增強，北部低溫預估也將叩關1字頭，專家也形容會是「今年入秋以來，降溫最大的一波！」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，東北季風即將再度增強，預報顯示，這一波涼空氣比較強，預期北部、宜蘭平地，將是入秋以來，首度叩關1字頭低溫！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，週末的北台灣，秋意會頗有感，至於背風面的中南部，影響比較不明顯，白天還是偏暖，但日夜溫差會蠻大的，雖然天氣好，但不小心可能會感冒，提醒民眾留意及適時調整穿著。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，降雨熱區為新竹以北、基隆及宜蘭地區，且今天還會再加上花、東地區，至於中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，要持續到7日（下週五）或8日（下週六）才有逐漸減弱的趨勢。

「林老師氣象站」表示，另一方面，在氣溫變化部分，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；而中南部地區雖然白天氣溫還是蠻高的，但是日夜溫差增大，請多留意天氣變化資訊，適時調整衣物。沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大，海邊活動也請注意安全！

